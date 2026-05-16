Durante la más reciente sesión del consejo de seguridad, que lidera la Alcaldía de Barranquilla, se definieron las acciones necesarias para poder cumplir con el desarrollo de la primera vuelta presidencial, en condiciones de normalidad, seguridad y transparencia el próximo 31 de mayo.

Lea más: Registraduría hizo simulacro en el Atlántico de cara a las elecciones de la primera vuelta presidencial

El Distrito indicó que se revisaron los planes presentados por la policía Metropolitana de Barranquilla y se organizó el respaldo de las Fuerzas Militares para así garantizar la presencia en todos los puestos de votación en la ciudad.

Durante este encuentro, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentaron informes y sus respectivas recomendaciones.

Con base a estas observaciones, se harán: “algunos ajustes necesarios a los protocolos logísticos, de seguridad y de garantías electorales, con el propósito de asegurar el derecho al voto de todos los ciudadanos”.

Asimismo, se va a fortalecer la “articulación entre los organismos de inteligencia y de las unidades encargadas de la lucha contra el terrorismo, buscando la prevención de cualquier situación que llegue a alterar la seguridad y el orden público durante la jornada electoral”, según detalló la administración local.

Acciones establecidas

Entre las medidas que ya están definidas, se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) el próximo 31 de mayo en el comando de la policía Metropolitana de Barranquilla, desde donde se hará seguimiento en tiempo real al desarrollo de las elecciones.

La Alcaldía hizo un llamado a jurados, candidatos y funcionarios electorales, para que el proceso se pueda llevar con todas las garantías democráticas.

Lea más: Cierres viales en Barranquilla este sábado y domingo por carrera atlética Correxquilla

Finalmente, se hizo la recomendación a la ciudadanía para que el día 31 de mayo “participe de manera pacífica y activa”, confiando en las acciones implementadas para asegurar una jornada electoral segura y en orden.