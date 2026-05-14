En una visita a Barranquilla, para socializar los avances y prelación del sistema electoral de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, el registrador nacional Hernán Penagos fue tajante al afirmar que el peligro para la democracia no está al interior de la entidad.

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El registrador expresó que para la misma noche del domingo 31 de mayo se sabrá si hay o no segunda vuelta y quienes tendrían las mayorías para aspirar a la silla presidencial.

“Hemos duplicado las capacidades de los diferentes software, del procesamiento, de la consolidación, para poder dar una divulgación muy clara y muy precisa, que pensamos que después de las 8:30 de la noche ya podamos tener datos muy precisos, tendencias claras de cuáles son las personas que obtienen las mayorías en Colombia, si hay o no segunda vuelta, y eso, pues, obviamente, dará mucha tranquilidad a la ciudadanía para poder ir a dormir con datos muy claros de los resultados electorales en Colombia”, cerró.

Las preocupaciones

Penagos, que ha sostenido un pulso constante con el presidente de la República Gustavo Petro, señaló que desde la Registraduría todas las garantías están prestadas desde el software del precintado, hasta el material electoral y que las amenazas reales son externas.

“Hoy nos preocupan dos circunstancias de cara a las elecciones. De un lado, algunos lugares de Colombia donde hay riesgos de seguridad, en especial en ciertos sectores de Cauca, ciertos sectores de Catatumbo, algunos puntos del sur de Bolívar y algunos lugares de Putumayo”, apuntó.

Penagos agregó que: “En esos sitios hay grupos armados que tienen, es, una presencia muy importante en unos sectores de esos municipios, donde se hace necesario garantizar que la fuerza pública acompañe el traslado del material electoral y haga presencia durante la jornada electoral”.

Cedulas represadas

Daniel David Barrios Mogollón, registrador delegado en el Atlántico, manifestó que urge que los ciudadanos reclamen una gran cantidad de cedulas represadas en las oficinas de la Registraduría.

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“Tenemos aproximadamente 28 mil cédulas represadas, esperando a ser recolectadas. Es importante invitar a toda la ciudadanía a que recoja su documento de identidad y active su cédula digital. La identificación es supremamente importante para ejercer el derecho al voto. Es importante recordar que para poder votar hay que tener o la cédula física en los puestos de votación o, en su defecto, la versión digital de la cédula que se encuentra en la en la aplicación de la Registraduría”, cerró.