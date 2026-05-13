Tras el desarrollo del segundo Comité Departamental de Lactancia Materna en Barranquilla, presidido por la Subsecretaría de Salud Pública, se reafirmó la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años o más como el pilar fundamental para prevenir la morbimortalidad por desnutrición aguda en la infancia.

El comité está integrado por una amplia red intersectorial que incluye a la Gobernación del Atlántico y sus secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Económico, Planeación, y de la Mujer y Equidad de Género, así como las gerencias de Capital Social y Asuntos Étnicos.

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Al respecto, Armando de la Hoz, asesor de despacho del Gobernador para temas de salud, destacó la articulación con entidades como el ICBF y la Procuraduría para sostener los esfuerzos en el territorio.

“Hoy reafirmamos el compromiso de todas las fuerzas vivas de nuestra institucionalidad por mejorar, sostener y mantener la lactancia materna en el Atlántico. Hemos mejorado porcentualmente en 14 puntos la disminución de la desnutrición en nuestro territorio gracias al impulso de la lactancia como el alimento más costo-efectivo, gratuito y con una carga inmunológica vital para la protección de los niños”, afirmó De la Hoz.

En efecto, a la semana 15 de 2026 o tercera de abril, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila) destaca indicadores positivos que reflejan el impacto de las estrategias de atención integral y detección temprana.

Las cifras revelan que un 13.6 % de los municipios del departamento han disminuido sus índices de desnutrición, lo que evidencia resultados positivos en zonas específicas donde se ha intensificado la intervención institucional. Además el 100 % de cumplimiento en la meta de reducción de mortalidad por desnutrición aguda en lo que va del año, ya que Atlántico registra cero casos.

Además, la reducción de 17.5% en la proporción de casos registrados de desnutrición en menores de un año; las hospitalizaciones por desnutrición aguda disminuyeron en 6.2 %, mientras que la atención a través de consulta ambulatoria, que permite un manejo en casa, aumentó un 13%.

Estos resultados demuestran que, si bien la vigilancia se ha vuelto más estricta y capta un mayor volumen de datos, la gravedad de los casos y la mortalidad han cedido frente al modelo de atención implementado por la Gobernación del Atlántico.

Los datos muestran un incremento en la notificación de casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, con 100 casos registrados frente a los 69 del mismo periodo en 2025.

Los municipios de Soledad (43 casos), Sabanagrande (7) y Sabanalarga (7) concentran el mayor número de notificaciones, mientras que municipios como Luruaco, Palmar de Varela, Santo Tomás, Usiacurí, Candelaria no reportan casos en lo que va del año.

Ninfa Navas, coordinadora de Promoción de Salud de la E.S.E. Hospital Local de Malambo, señaló que la institución ha trabajado durante tres años en estrategias de consejería y talento humano: “Nuestros indicadores reflejan una disminución en muertes por desnutrición y en el riesgo de desnutrición en menores de 5 años, gracias al compromiso con las salas amigas y la articulación interinstitucional”.

Malambo sobresale en los indicadores con una disminución del 20% en la notificación de casos en comparación con el año anterior, consolidándose como un referente de efectividad en las acciones locales de promoción y prevención.

El departamento cuenta actualmente con 31 salas de lactancia en 16 municipios, lo que representa una cobertura del 72,7%. Para el resto del año, la Secretaría de Salud tiene programados comités bimestrales adicionales en junio, agosto, octubre y noviembre para garantizar la continuidad de las políticas públicas.

Asimismo, se continuará con la distribución de alimentos de alto valor nutricional, como la Bienestarina, y el monitoreo constante de talla y peso en las unidades de servicio del ICBF.

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Participan activamente organismos de control y protección como la Procuraduría de Familia, la Defensoría del Pueblo y la Policía de Infancia y Adolescencia, junto a entidades nacionales como el ICBF Regional Atlántico y Prosperidad Social.

El sector salud está representado por la Secretaría de Salud de Barranquilla, secretarios de salud municipales, gerentes de las ESE municipales e IPS, y las EAPB (EPS), además del respaldo técnico y académico de la Sociedad Colombiana de Pediatría, las universidades del departamento, gremios como ACODIN y COLNUD, y delegados de la sociedad civil organizada.