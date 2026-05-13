Durante una ceremonia, realizada el pasado martes, 232 patrulleros culminaron de manera satisfactoria su formación académica en la Escuela Antonio Nariño, teniendo el compromiso de fortalecer la seguridad de los ciudadanos y el orden público en diferentes regiones del país.

La institución informó que, estos nuevos uniformados fueron formados bajo principios de compromisos, votación de servicio y respeto por los derechos humanos, con el fin de poder responder a todas las necesidades de los ciudadanos.

Durante el proceso de preparación, los patrulleros adquirieron diferentes conocimientos enfocadas a la prevención de los delitos y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en los territorios.

“La promoción culminó exitosamente su proceso de formación académica, ética e institucional”, destacó la institución policial durante el acto de graduación, en el que además se resaltó el papel de los nuevos uniformados en las labores de prevención y acompañamiento ciudadano.

También señaló que con esta nueva promoción de patrulleros “se reafirma el compromiso con la formación integral del talento humano”, aportando hombres y mujeres preparados para servir a Colombia “con honor, disciplina y responsabilidad”.

De esta manera, los nuevos uniformados serán asignados a diferentes regiones del país para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.