En horas de la tarde de este martes 12 de mayo se registró el homicidio de un hombre en el barrio 20 de Julio, tras ser atacado a tiros por un sicario que irrumpió en su residencia.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Melvin Abad Manotas Medina, de 35 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:30 p. m., el agresor arribó hasta la vivienda de Manotas Medina, ubicada en la carrera 8 Sur con calle 95, y le preguntó sobre su paradero.

Inocente, la mujer le dijo que se encontraba dentro de la casa, por lo que el sujeto ingresó y, al ubicarlo en una de las habitaciones, esgrimió un arma de fuego y le propinó varios tiros, dejándolo tendido sin vida en una cama.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de inasistencia alimentaria.

Asimismo, Inteligencia reveló que en la zona donde ocurrió el hecho de sangre tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los Costeños.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y lograr esclarecer los móviles del crimen.