En el barrio Rebolo de Barranquilla, las balas irrumpieron con violencia entre sus calles, sesgando la vida de un hombre durante la tarde de este martes 12 de mayo.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como José Julián Valdeblanquez Bello, de 49 años, quien se desempeñaba como taxista.

Aquel martes todo transcurría con normalidad para José Julián, quien se ganaba la vida a bordo de su taxi. No fue hasta las 5:00 p. m., cuando estaba estacionado en la carrera 35A con calle 8, mientras esperaba a una ciudadana que había solicitado un servicio.

Mientras la mujer se disponía a tomar la manija del vehículo para ingresar, dos sujetos en moto se acercaron hasta el asiento del conductor y, sin mediar palabra, le propinaron cuatro disparos, impactándole en la cabeza y los brazos, causándole la muerte en el sitio.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy occiso registraba una anotación judicial por el delito de estafa.

EL HERALDO entrevistó a Kenny Valdeblanquez, hermana de José Julián, quien manifestó que su muerte causó gran dolor a la familia, ya que lo consideraban como una persona “extrovertida, toda la familia lo conoce como una persona muy alegre”.

No obstante, el asesinato del taxista causa gran incertidumbre, ya que desconocen si este tenía problemas o no.

“Siempre era un hombre muy dado a escuchar a su mamá, era muy risueño, nosotros nunca vimos malicia en mi hermano, lo único malo en mi hermano era que generaba demasiada confianza a las personas, era muy confianzudo, pero era una gran persona”.

Dentro de las líneas investigativas de la SIJÍN, al parecer, el ataque armado iba dirigido contra un actor criminal conocido como alias Alain, presunto integrante de Los Costeños.

Una de las revelaciones más tristes llegó cuando su hermana manifestó que el hombre iba a cumplir 50 años este miércoles 14 de mayo, para lo cual tenían prevista una reunión familiar en su vivienda, ubicada en el barrio Los Robles.