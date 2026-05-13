Apple anunció la incorporación de cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS entre usuarios de iPhone y Android mediante la actualización iOS 26.5.

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La herramienta ya se encuentra en fase beta y representa uno de los cambios más importantes en la comunicación entre ambas plataformas.

Con esta nueva función, las conversaciones RCS entre dispositivos compatibles estarán protegidas mediante tecnología de encriptación de extremo a extremo (E2EE), un sistema que evita que terceros puedan acceder al contenido de los mensajes durante el intercambio de información.

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Hasta ahora, esta capa de seguridad estaba limitada exclusivamente a conversaciones realizadas a través de iMessage entre usuarios de dispositivos Apple. Sin embargo, con la llegada de iOS 26.5, la compañía extiende por primera vez esta protección a chats entre iPhone y teléfonos Android.

La función podrá utilizarse en equipos iPhone actualizados con iOS 26.5 y dispositivos Android que cuenten con la versión más reciente de Mensajes de Google. El cifrado estará activado de manera predeterminada y comenzará a implementarse gradualmente tanto en nuevas conversaciones como en chats ya existentes.

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Además, las conversaciones protegidas mostrarán un icono de candado que permitirá identificar cuándo el cifrado está activo.

El sistema RCS fue diseñado como reemplazo de los tradicionales SMS y MMS, ofreciendo funciones más avanzadas, mejor calidad multimedia y mayores niveles de seguridad en las comunicaciones móviles.

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Durante los últimos años, Google ha impulsado la adopción de RCS en Android, aunque la falta de compatibilidad con iMessage impedía que los mensajes entre usuarios de ambos sistemas operativos contaran con cifrado de extremo a extremo.