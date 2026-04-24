En la constante intención de optimizar la velocidad del internet en casa, en redes sociales ha tomado fuerza una llamativa técnica casera que consiste en poner una moneda sobre el router WiFi. A través de plataformas como TikTok e Instagram se han viralizado numerosos videos donde algunos usuarios aseguran haber percibido mejoras en la conexión tras probar este método, lo que ha generado curiosidad y ha llevado a más personas a replicarlo.

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A pesar de su popularidad y de lo sencillo que parece, expertos en tecnología advierten que su eficacia es, en el mejor de los casos, dudosa.

Por otro lado, el router es el equipo encargado de distribuir la señal de internet dentro de la vivienda, permitiendo la conexión de celulares, computadores y otros dispositivos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por distintos factores, como su ubicación, los obstáculos físicos o la interferencia de otros aparatos electrónicos.

Bajo ese panorama, han surgido múltiples “soluciones caseras” que prometen mejorar la conexión sin gastar dinero. Una de las más comentadas es justamente la de poner una moneda sobre el router, bajo la idea de que este objeto metálico podría fortalecer la señal.

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Quienes defienden esta práctica aseguran que el metal de la moneda ayudaría a estabilizar el WiFi o incluso a mejorar su alcance, e incluso se han planteado teorías que lo comparan con una especie de mini antena o con un elemento que reduciría las fluctuaciones de la señal. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones cuenta con respaldo científico.

En realidad, en muchos casos la moneda termina teniendo una función mucho más simple: evitar que el router se mueva. Al ser un equipo ligero, puede desplazarse fácilmente por la tensión de los cables, por lo que el objeto solo serviría como un “peso” improvisado.

Desde el punto de vista técnico, los especialistas coinciden en que este tipo de prácticas no tiene impacto real en la calidad del internet. Las señales WiFi, que operan en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz, no se ven alteradas por un objeto tan pequeño como una moneda, por lo que su efecto sería prácticamente inexistente.

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Incluso, advierten que colocar elementos encima del router podría resultar contraproducente. Uno de los principales riesgos es el sobrecalentamiento del dispositivo, ya que estos equipos cuentan con ranuras de ventilación que permiten disipar el calor. Si se bloquean, el rendimiento puede disminuir y la vida útil del aparato reducirse.

En casos más extremos, la presencia de objetos metálicos cerca del router podría generar interferencias y afectar la cobertura, provocando zonas con señal débil dentro del hogar.

Más allá de este tipo de tendencias virales, los expertos recomiendan centrarse en medidas que sí han demostrado mejorar la conexión. Una de las más importantes es la ubicación del router: debe instalarse en un punto central del hogar, en una posición elevada y sin obstáculos alrededor.

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También sugieren evitar lugares como la cocina, donde los electrodomésticos pueden generar interferencias; las ventanas, por la posible entrada de señales externas que afecten la red; y las zonas cercanas a objetos metálicos de gran tamaño que puedan obstaculizar la propagación del WiFi.

Finalmente, aunque la idea de colocar una moneda sobre el router puede parecer una solución rápida y sin costo, no existe evidencia que demuestre que realmente mejore la conexión a internet. Por el contrario, seguir buenas prácticas de instalación y cuidado del equipo sigue siendo la forma más efectiva de garantizar un servicio estable tanto en hogares como en oficinas.