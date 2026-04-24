La Policía Nacional de Colombia, a través del Centro Cibernético de la Dijín, advierte sobre el aumento del grooming, un delito silencioso que está reclutando, manipulando y explotando a menores de edad mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea.

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En lo corrido de 2026, se registra un incremento del 10 % en alertas por violencia digital contra menores, con mayor incidencia en Bogotá, Medellín y Cali. De manera paralela, la Institución ha logrado bloquear cerca de 600 páginas web con contenido de explotación sexual infantil.

El coronel Vega alertó sobre el alto nivel de exposición de los menores en entornos digitales: “El 30 % de sus contactos en redes sociales son desconocidos, mientras apenas entre el 5 % y 6 % corresponden a amigos cercanos. Esto incrementa significativamente el riesgo”.

Cortesía La Policía Nacional trabaja en controlar los delitos virtuales.

Del videojuego al delito: así operan los depredadores digitales. Las investigaciones evidencian un patrón cada vez más agresivo, pues los delincuentes suelen iniciar contacto en videojuegos en línea y, en cuestión de horas o días, trasladan la conversación a espacios privados como chats o aplicaciones de mensajería.

Mediante perfiles falsos, inteligencia artificial y técnicas de manipulación, construyen vínculos de confianza con los menores, obtienen información personal y escalan rápidamente hacia conductas como el ‘sexting’ y la extorsión.

La Policía Nacional explica que el perfil de estos delincuentes suele ser: • Analizar gustos, rutinas y vulnerabilidades de la víctima

• Crear identidades falsas para generar cercanía emocional.

• Escalar rápidamente hacia conversaciones de contenido sexual y control psicológico.

La prevención comienza en casa: señales de alerta que pueden salvar una vida La Policía Nacional hace un llamado a los padres de familia y cuidadores de identificar cambios o comportamientos de riesgo:

• Cambios de conducta, aislamiento o irritabilidad.

• Uso excesivo, oculto o ansioso de dispositivos móviles.

• Resistencia a la supervisión parental.

• Conexiones en horarios inusuales o no autorizados.

Denunciar a tiempo es la clave Uno de los mayores riesgos es que las primeras fases del ‘grooming’ no suelen ser reportadas, lo que permite que el agresor avance. “Las denuncias llegan cuando ya hay afectaciones graves, incluso abuso físico.

Pero la etapa inicial, que es clave para prevenir, casi no se reporta”, explicó el coronel Vega. El tiempo entre el primer contacto y la materialización del delito puede ser mínimo, especialmente cuando el agresor se presenta como “amigo” y persuade al menor para guardar silencio.

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Por ello, la Policía Nacional invita a denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa a través de: CAI Virtual y WhatsApp: +57 323 273 3411 La Policía Nacional de Colombia reitera que la supervisión activa de padres y cuidadores es determinante, especialmente en menores de 14 años, quienes no deben tener acceso libre a redes sociales sin control.