La tecnología también llegó al baño. En distintos países del mundo, los inodoros inteligentes conocidos como “washlets” están ganando terreno.

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Los venden como una alternativa moderna que promete mejorar la higiene personal y reducir el uso de papel higiénico.

Este tipo de dispositivos, que se popularizaron inicialmente en Japón, integran en una sola unidad las funciones del inodoro y el bidet. Su principal característica es el uso de agua para la limpieza, mediante un sistema que permite ajustar la presión, la temperatura y la dirección del chorro según las preferencias del usuario.

The best toilets in the world are in Japan. Known as Washlets, they have integrated advanced tech and everything from high standards of hygiene to electronic bidets. pic.twitter.com/AfmuMXbDDH — First Doctor (@FirstDoctor) March 30, 2026

Además, muchos modelos incluyen funciones de secado con aire caliente, lo que elimina la necesidad de utilizar papel. En versiones más avanzadas, también incorporan sensores automáticos para la apertura de la tapa, asientos calefaccionados y controles digitales que permiten personalizar la experiencia.

Uno de los principales argumentos a favor de los inodoros inteligentes es su capacidad de ofrecer una limpieza más profunda. A esto se suman materiales antibacterianos y sistemas de autolimpieza que ayudan a mantener el equipo en condiciones óptimas.

X @KevinEspiritu Inodoro inteligente

Y es que en el tema ambiental, su uso también representa un cambio importante. La reducción del consumo de papel higiénico disminuye la generación de residuos y el impacto asociado a su producción. Además, estos sistemas están diseñados para optimizar el uso del agua, haciendo cada descarga más eficiente.

Aunque cuentan con funciones automáticas, estos dispositivos no eliminan la necesidad de limpieza manual. Mantener en buen estado la tapa, el asiento y las superficies externas es fundamental para evitar la acumulación de bacterias y malos olores.

Pexels Imagen de referencia.

También es recomendable limpiar periódicamente el interior del sanitario para prevenir la formación de sarro y asegurar su correcto funcionamiento a largo plazo.

¿Dónde encontrar los inodoros inteligentes en Colombia?

Sus precios varían desde los 900 mil hasta los 5 millones de pesos, y los puede conseguir en Homecenter, Falabella, Mercado Libre o tiendas especializadas.