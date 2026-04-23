La situación va de mal a peor. La Acolfutpro manifestó su enérgico rechazo tras el ataque vandálico del que fue víctima el futbolista Jordy Monroy, integrante del Deportivo Pereira, cuyo vehículo fue atacado a piedras en su vidrio panorámico y en uno lateral.

A través de un comunicado oficial, el gremio denunció que el hecho no es aislado, sino parte de un contexto de amenazas reiteradas contra el plantel y el cuerpo técnico, que es encabezado por Arturo Reyes, presuntamente provenientes de integrantes de una barra.

En el incidente, el carro del jugador fue atacado y sus vidrios resultaron destrozados. Todo en el parqueadero de la sede del club, mientras el futbolista entregaba declaraciones a los medios de comunicación.

Acolfutpro exigió al club y a las autoridades reforzar las medidas de seguridad para proteger a los jugadores, al tiempo que solicitó a la Policía Nacional de Colombia adelantar una investigación rigurosa que permita identificar y sancionar a los responsables.

El ataque ocurre en un momento crítico para el Deportivo Pereira, que es último en la tabla de la Liga 2026-I, con apenas 7 puntos en 17 partidos y sin victorias en el torneo. El conjunto ‘matecaña’ atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

A esto se suma un complejo panorama institucional, marcado por sanciones administrativas y cuestionamientos en la gestión dirigencial, lo que ha incrementado la presión sobre jugadores y cuerpo técnico.

El gremio de futbolistas advirtió que la impunidad frente a estos hechos solo fomenta la violencia y la intolerancia en el fútbol colombiano. Por ello, insistió en la necesidad de tomar medidas inmediatas que garanticen la integridad de los jugadores.