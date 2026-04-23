La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que desde este mes de abril los colombianos que cuenten con la cédula de ciudadanía digital activa en su dispositivo móvil podrán gestionar de manera remota su certificado de nacionalidad en línea.

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De esta manera, los ciudadanos podrán acceder de forma rápida, segura y eficiente al Certificado de nacionalidad sin la necesidad de desplazamientos ni filas y reduciendo los tiempos de atención.

Álvaro Alfonso Araújo, director nacional de Identificación, indicó que el documento tiene una vigencia de 30 días.

“Es la primera vez que estamos usando la cédula digital como medio de autenticación biométrica para poder realizar un trámite remoto, pero con plena identidad. De esta manera, nosotros primero nos autenticamos con la cédula digital y, posterior a ello, seguimos los pasos del pago y datos que son requeridos para realizar la descarga. Una vez se termine ese proceso, podemos descargar desde el navegador el certificado y éste también llegará al correo electrónico de la persona que está haciendo el trámite”, dijo Álvaro Alfonso Araújo, director nacional de Identificación.

Vale mencionar que este certificado tiene los mismos efectos legales del certificado que se expide en las sedes de la Registraduría y cuenta con la firma digital del coordinador del área que lo expide e incluye un código de verificación que permite a cualquier entidad validar su autenticidad en línea.

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Avanzamos hacia servicios más sencillos, ágiles y cercanos.



Ahora, sin filas ni desplazamientos y con total seguridad, puedes tramitar en línea el certificado de nacionalidad, un documento clave para trámites judiciales, notariales y bancarios, utilizando tu cédula digital 📲. pic.twitter.com/fdBIIqjRPu — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) April 23, 2026

Así puede sacar el certificado de nacionalidad con su cédula digital

El ciudadano interesado en expedir el documento debe ingresar a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil – www.registraduria.gov.co – y seguir los siguientes pasos:

Haga clic en el botón ‘Registro civil e identificación’

Luego ingrese a ‘Certificados’

Seguido de la opción ‘Certificado de nacionalidad en línea’.

Allí debe registrarse en la plataforma y escoger la opción de solicitud del certificado.

Luego de esto, el sistema generará un código QR que deberá ser escaneado desde la aplicación móvil ‘Cédula Digital Colombia’, mediante la funcionalidad ‘Transacciones’.

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De esta manera, se validará la identidad del ciudadano mediante una prueba de biometría facial. Tras la confirmación, se habilitará la pasarela de pagos por PSE.

Para obtener el certificado debe cancelar $18.250.

Finalmente, luego de realizar el pago se generará automáticamente el certificado de nacionalidad en formato PDF, el cual cuenta con la fotografía asociada a la cédula digital y las huellas dactilares almacenadas en las bases de datos de la Registraduría.

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Tenga en cuenta que el documento podrá ser descargado directamente por el usuario y, también, será enviado al correo electrónico previamente registrado.