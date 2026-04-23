En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se pronunció por primera vez de las explosivas declaraciones que hizo la directora del Fondo Adaptación y ex directora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre una red de espionaje y corrupción dentro del mismo Gobierno nacional, lo que ha sacudido al país.

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Por un lado, la funcionaria, quien ha sido una de las más cercanas al presidente, denunció que existe una red de saqueo de recursos del Estado que estaría siendo liderada por Juliana Guerrero, quien aspiraba al Viceministerio de Juventud y cuyo nombramiento se cayó por el escándalo de los títulos universitarios falsos.

Ante las graves denuncias de Rodríguez, quien señaló también al director de la Ungrd, Carlos Carrillo de estar detrás del complot en su contra, surgieron varias dudas sobre cuál es la relación o el vínculo que tendría Petro con Juliana Guerrero. De hecho, en medio de una entrevista, la ex directora del Dapre fue abordada con esta pregunta y su respuesta fue un silencio, lo que desató suspicacias entre sectores políticos.

Precisamente Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, cuestionó: “Yo le pregunto al presidente Gustavo Petro: ¿cuál es su relación, cuál es su vínculo con Juliana Guerrero? El país merece saberlo, porque el nivel que concentra esta persona, que a nuestro parecer es corrupta, y que, además, si es capaz de comprar un título universitario, y de falsificar, y de manejar las cosas como se le da la gana, pues de qué es capaz más un personaje de este estilo".

Ante esto, el presidente Petro optó por pronunciarse en su cuenta de X y desmarcarse de cualquier vínculo o relación sentimental con las personas “mencionadas” por Angie Rodríguez, sin decir algo sobre los hechos de corrupción denunciados .

“En entrevistas a funcionarios públicos del gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con las personas que se mencionan”, comenzó diciendo en sus redes.

Añadió que no habla de su vida sentimental “sino, de acuerdo a mi decisión libre, si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana”.

Por esto, añadió, “he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, sin referirse a Juliana Guerrero directamente.

De momento la Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar su denuncia sobre los hechos denunciados.