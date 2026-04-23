La Policía Nacional, durante labores de control y vigilancia en el municipio de Maicao, La Guajira, logró la captura en flagrancia de una mujer de 33 años de edad, señalada de presuntamente incurrir en el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, relacionado con la operación de juegos de suerte y azar sin la debida autorización.

Lea más: Este domingo se llevarán a cabo las elecciones de las JAC en La Guajira

El procedimiento se desarrolló durante labores de patrullaje, cuando los uniformados observaron una actividad sospechosa asociada a una mesa de apuestas tipo Keno. Al intervenir, la persona presente manifestó no contar con la documentación que acreditara la legalidad de la operación ni permisos expedidos por la entidad competente.

En el lugar fueron hallados varios elementos tecnológicos utilizados para dicha actividad, entre ellos una pantalla, un computador portátil y una impresora portátil, avaluados en aproximadamente tres millones de pesos.

Ver más: Autoridades y gremio de comerciantes se reunieron para contrarrestar la inseguridad en Riohacha

Según la verificación realizada, no existía autorización para su funcionamiento, motivo por el cual se procedió a la materialización de la captura y a la incautación de los elementos.

La persona privada de la libertad fue dejada a disposición de la Fiscalía Seccional La Guajira, para su respectivo proceso judicial.