Las guerras de las estructuras delincuenciales ya no solo se libran con poder bélico, ahora han pasado a otros escenarios como las redes sociales y las utilizan para ganarles terreno a sus rivales. Esto pasa hoy en La Guajira y tiene en jaque el orden público del departamento por el enfrentamiento de dos bandos que se disputan el territorio y en el mundo virtual el poder criminal.

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La situación más grave en el último tiempo se dio por la filtración de un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales el pasado 14 de abril, en el que supuestamente Naín Pérez Toncel, alias el Menor o ‘Comando Menor’, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, anunciaba un paro armado de tres días y el recrudecimiento de la guerra con otros actores criminales de la región, pero según el Gaula Militar dicho material carecía de autenticidad, ya que fue creado con inteligencia artificial (IA).

Dicha acción causó un efecto de miedo colectivo en la ciudadanía, en especial en el sector del comercio, que cerró en gran medida durante dos días por temor a represalias de estos grupos armados, pese al acompañamiento de la fuerza pública.

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Desde Inteligencia Militar se tienen indicios de que detrás del video estarían grupos rivales de Los Pachenca, como ‘Los JJ’ y el Clan del Golfo, que buscan generar confusión y atribuir amenazas para desestabilizar el orden público.

De este grupo de delincuencia común circularon panfletos haciendo alusión que el ‘paro armado’ si estaba en firme y que “la guerra continuaba”.

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El mayor Héctor Fabio Millán García expresó que “estos grupos se aprovechan y pescan en río revuelto, lastimosamente la ciudadanía cayó en el juego”.

Desde la entidad militar aseguran que se trata de una estrategia de guerra en medio de la disputa criminal que se libra en el departamento, especialmente en Riohacha, su área rural y Maicao.

¿Quiénes son ‘Los JJ’?

De acuerdo con información de inteligencia militar, este grupo delincuencial organizado, liderado por alias Kevin, estaría delinquiendo bajo las órdenes de la Subestructura Rufino José Morales, del Clan del Golfo.

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Así mismo, se le atribuyen actividades criminales como homicidios selectivos y confrontaciones con otras estructuras ilegales que delinquen en la región, con el fin de disputar el control de rutas del narcotráfico y el contrabando.

Según las autoridades, este grupo delincuencial organizado sería el presunto responsable de generar zozobra entre los comerciantes del departamento de La Guajira, por medio de panfletos intimidatorios durante el falso paro armado.

Cortesía Las zonas donde más se evidenció el falso paro armado fueron los mercados Nuevo y Viejo, en Riohacha.

En las últimas horas, en una operación conjunta del Ejército y la Policía, se dio la captura de cuatro presuntos integrantes de esta banda en jurisdicción del corregimiento de La Punta de los Remedios, en el área rural del municipio de Dibulla.

Durante la diligencia de allanamiento y registro, las tropas lograron la incautación de material de guerra y elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares, entre ellos un fusil, un proveedor calibre 7,62 mm, un chaleco balístico, 2 revólveres calibre 38, una escopeta calibre 16, un proveedor para pistola calibre 9 mm y 80 cartuchos de diferentes calibres.

¿Todo es culpa de ‘Naín’?

En las últimas horas se registró el hallazgo de un cuerpo baleado y decapitado en una trocha en el corregimiento de Wimpeshi, área rural del municipio de Uribia.

La víctima sería un hombre identificado como Luiggi José Nava Vílchez, alias Luiggi Nava, señalado como jefe de sicarios del ‘Cartel de los Jobitos’, una estructura criminal con base en Venezuela.

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Según la información preliminar, el sujeto habría sido raptado el día que fue perpetrada la masacre de cinco jóvenes en el barrio Villa Mery, en Maicao. Supuestamente vivía en la casa donde se registró el hecho.

Además de lo macabro de la muerte, que fue exhibida en redes sociales para dar un mensaje, aparece nuevamente en la escena alias Naín o el ‘Bendito Menor’, algo ya reiterativo cuando se trata de atribuir hechos violentos en el departamento.

En el municipio de Maicao también se vivieron los efectos en el comercio del paro armado en La Guajira.

Amarrado de manos, con la voz quebrada y bajo presión, Nava repite una frase que parece dictada: “Esto va de parte del Menor…”, se escucha antes de la ejecución.

Las fuertes imágenes no solo confirman la muerte, también funciona como advertencia directa a otras estructuras criminales, especialmente aquellas de origen venezolano que buscan operar en La Guajira.

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Este homicidio y los perpetrados en los últimos días en el corregimiento de Porciosa (Albania), en Barrancas y Manaure, se suman a una cadena de hechos violentos que evidencian la escalada criminal en la región. Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer la responsabilidad de estos hechos.

La cacería a alias Naín

En un consejo extraordinario de seguridad en Baranoa, Atlántico, el Gobierno nacional reiteró la ofensiva directa que hay contra alias Naín.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, decidió advertirle de nuevo públicamente. “El menor muestra lo más bajo a lo que puede llegar un ser humano”, dijo.

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El mensaje fue repetido como ya lo había hecho en Santa Marta: la única salida es la desmovilización. De lo contrario, será capturado y llevado ante la justicia.

El Ejército y la Policía Nacional mantienen acciones en conjunto para garantizar la seguridad en el departamento.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que la persecución lleva meses activa y que los resultados ya los ha venido sintiendo alias Naín con la neutralización de varios de sus integrantes, quien según las autoridades se encuentra debilitado y huyendo. “El trabajo no se ha detenido. Vamos a continuar hasta lograr su captura”, expresó el alto oficial.

La recompensa de hasta 500 millones de pesos sigue en vigencia, pues las autoridades reconocen que la formación de la población civil ha sido importante para cerrar el cerco del jefe paramilitar.

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Según inteligencia militar, alias Naín estuvo a punto de entregarse y hasta existieron conversaciones, pero finalmente el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada bloqueó dicha salida, al considerar que había las garantías requeridas.

Tercera masacre en el año

Enero fue uno de los meses más violentos en lo que va corrido del año en el departamento de La Guajira. La primera masacre ocurrió en el barrio Altos de Parrantial, coincidencialmente en el mismo municipio donde ocurrió la última este 12 de abril en el barrio Villa Mery. Sus habitantes apenas se estaban acomodando al año nuevo 2026, cuando en la noche del viernes 9 de enero hombres armados que se movilizaban en una camioneta de alta gama descendieron del vehículo y dispararon de manera indiscriminada contra un grupo de personas, causando la muerte de cinco de ellas. Las víctimas fueron identificadas como Eider Enrique Cantillo, de 33 años; Alex Alfonso Mendoza Ávila, de 25 años; Jean Carlos Meza, de 27 años; Janer Luis Bustamante, de 23 años, y Víctor Manuel Jurado Maza, de 32 años, quien murió horas después en un centro asistencial local.

En un consejo extraordinario de seguridad en Baranoa, Atlántico, el Gobierno nacional reiteró que seguirá trabajando por la seguridad de La Guajira.

La siguiente fue perpetrada el sábado 31 de enero a las 3:00 de la tarde, en el barrio Los Cerezos, zona urbana de Riohacha, donde perdieron la vida Luis Eduardo Estrella Valencia, José Ángel Barrios; ambos eran menores de edad. De igual forma, otra de las víctimas fue identificada como Luis José Vega Barrios, de 27 años.

Mesa de trabajo

Por instrucción del alcalde Genaro Redondo Choles, la Administración distrital decidió convocar una mesa de trabajo con el objetivo de definir acciones concretas frente a la situación de orden público en la ciudad.

En este espacio se ampliará la participación a entidades como la Cámara de Comercio, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, organismos de seguridad, el Ministerio Público, el Centro Regional de Atención a Víctimas, la Secretaría de Gobierno Departamental y representantes del sector comercio, con quienes se establecerá un plan de acción articulado orientado a garantizar la seguridad, la estabilidad económica y la tranquilidad de la ciudadanía.

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De igual manera, la Administración distrital ha dispuesto a todas sus sectoriales para acompañar este proceso y dar respuesta integral a las situaciones que se puedan presentar, fortaleciendo la presencia institucional en la ciudad.

Esta convocatoria responde a la necesidad de anticiparse y enfrentar de manera coordinada cualquier afectación derivada de los hechos recientes, mediante acciones conjuntas que permitan mantener el control institucional y la confianza ciudadana.

La Alcaldía de Riohacha reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales y a evitar la difusión de información no verificada.