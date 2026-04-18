Grandes y graves afectaciones económicas en el sector comercial del departamento de La Guajira dejó el anuncio mediante un video que se hizo viral en las redes sociales sobre un paro armado el pasado martes 14 de abril, declarado supuestamente por alias Naín, cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, y que resultó siendo falso, según lo afirmado por las autoridades.

De acuerdo con los datos entregados por la Cámara de Comercio del departamento, la situación de orden público que afectó el desarrollo de las actividades comerciales deja pérdidas por $35.217 millones aproximadamente.

La entidad gremial identificó mediante una encuesta que el 85,71 % de los negocios formales registraron afectaciones directas, con pérdidas cercanas a los $25.100 millones.

Por su parte, en el sector informal —que representa aproximadamente el 68 % de las unidades productivas de la ciudad capital Riohacha— contabilizaron pérdidas por $10.117 millones, reflejando un panorama económico complejo para la economía departamental.

Durante los días evaluados, el 57,14 % de los negocios reportó afectaciones a lo largo de las tres jornadas, mientras que solo el 14,29 % logró operar con normalidad.

En términos de pérdidas en cuanto a las ventas, una gran proporción de empresarios reportó afectaciones hasta de $3 millones; sin embargo, un segmento menor registró pérdidas superiores a los 20 millones de pesos.

Afectaciones

Entre las principales afectaciones se destacan la disminución de clientes o ventas (85,7 %), el cierre total de establecimientos (60 %) y la reducción de horarios de atención (54,3 %).

Asimismo, se presentaron dificultades de abastecimiento, problemas de movilidad y afectaciones en el personal, impactando de manera integral la operación de los negocios.

El mercado Nuevo de Riohacha abrió sus puertas con normalidad tras los tres días del falso paro.

Respecto a las cifras desalentadoras, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de La Guajira, Álvaro Romero Guerrero, señaló que “el balance de esta situación muestra un impacto económico significativo para el comercio, con afectaciones generalizadas en la operación de los negocios y pérdidas millonarias en un corto período de tiempo”.

Agregó que “si bien la reactivación puede darse en el corto plazo esta dependerá de acciones concretas que garanticen la seguridad, fortalezcan la presencia institucional y brinden alivios a los empresarios más afectados”, finalizó.

Retornó la normalidad

Desde la madrugada de ayer viernes 17 de abril, comerciantes de los mercados Nuevo y Viejo del distrito de Riohacha volvieron a sus actividades normales luego de cerrar sus puertas.

EL HERALDO realizó un recorrido por las zonas en mención de la capital del departamento y pudo comprobar que los negocios estaban abiertos, pero el temor y la zozobra también reinaban.

José Orellana, propietario de un depósito en el mercado viejo, expresó que pese a lo que circuló en redes sociales, él abrió de manera normal con el acompañamiento de las autoridades. “Lo único que hice durante estos casi dos días de cierre fue cerrar temprano por la soledad de cuando anochecía. Pero gracias a Dios ya todo se normalizó”, expresó.

En Maicao y demás municipios del departamento también se reportó desde ayer el retorno a la normalidad de las actividades comerciales.

Siguen los patrullajes

Por su parte, la fuerza pública indicó que los patrullajes y presencia en el sector comercial y toda la ciudad serán permanentes.

Además, recordemos que al departamento llegó un refuerzo de miembros de las autoridades a raíz de la situación de orden público que se registra en el departamento por el accionar de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca.

El mercado Nuevo de Riohacha abrió sus puertas con normalidad tras los tres días del falso paro.

“El parte es de total tranquilidad, ya los comerciantes regresaron a sus actividades con normalidad. Queremos decirles que nunca estuvo en peligro su actividad y seguiremos trabajando por la seguridad y convivencia de los guajiros”, expresó el teniente coronel Arlium Rojas, comandante operativo del Departamento de Policía La Guajira.

Enfrentados con mentiras

Las mismas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, a través de su cuenta de X, trinaron un comunicado en el que se desmarcan del paro armado, aluden que desde el día de los hechos ocurridos en la Alta Guajira, donde la fuerza pública dio de baja a integrantes del anillo de seguridad de alias el Menor, el Estado Mayor no ha tenido comunicación con él y aseguran que no habrá paros armados ni mucho menos se verá alterado el orden público en ninguno de los lugares más recónditos donde tienen injerencia y control territorial de área.

El Gaula Militar informó que tiene indicios de que detrás del video estarían grupos rivales de Los Pachenca, como los ‘JJ’ y el Clan del Golfo, que buscan generar confusión y atribuir amenazas para desestabilizar el orden público.