Desde la madrugada de este viernes 17 de abril, comerciantes del mercado Nuevo y Viejo del distrito de Riohacha volvieron a sus actividades normales luego de cerrar sus puertas durante más de 24 horas por el anuncio mediante un video en redes sociales sobre un paro armado de tres días en La Guajira.

Lea más: Hallan cadáver decapitado en el área rural de Uribia, La Guajira

Este medio de comunicación realizó un recorrido por las zonas en mención de la capital del departamento.

José Orellana, propietario de un depósito del mercado viejo, expresó que pese a lo que circuló en redes sociales, él abrió de manera normal con el acompañamiento de las autoridades.

“Lo único que hice durante estos casi dos días de cierra fue cerrar temprano, por la soledad de cuando anochecía. Pero gracias a Dios ya todo se normalizó”, expresó.

Ver más: Video de paro armado en La Guajira fue creado con inteligencia artificial, según el Gaula Militar

En Maicao y demás municipios del departamento se reportó el regreso a la normalidad de las actividades comerciales.

Por su parte, la Fuerza Pública indicó que los patrullajes y presencia en el sector comercial y toda la ciudad serán permanentes.

“El parte es de total tranquilidad, ya los comerciantes regresaron a sus actividades con normalidad, queremos decirles que nunca estuvo en peligro su actividad y seguiremos trabajando por la seguridad y convivencia de los guajiros”, expresó el teniente coronel Arlium Rojas, comandante operativo del Departamento de Policía La Guajira.

Lea también: Ofensiva contra el crimen en Maicao, La Guajira, deja 13 capturados por homicidio, extorsión y microtráfico