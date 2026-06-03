Una acción delincuencial bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de una persona de sexo masculino y dejó gravemente herida a otra, en hechos ocurridos en el área rural de Riohacha.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Rafael Antonio Freyle Brochero, expersonero del municipio de Manaure. Mientras que el herido fue identificado como Zamir Yoseth Rivera Ochoa.

El atentado se registró cerca de las 7:00 de la noche de este martes, en el km 3 vía Riohacha – Valledupar, en las afueras del cementerio Los Olivos.

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Según la información preliminar, los mencionados se movilizaban en una camioneta 4Runnner de color plateado, cuando fueron sorprendidos por individuos que les dispararon en repetidas oportunidades y huyeron con rumbo desconocido.

Por su parte, los baleados fueron trasladados a la sala de urgencias de la clínica Cedes, a donde Freyle Brochero llegó sin signos vitales, de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno. Por el contrario, Rivera Ochoa, permanece bajo pronóstico reservado, pese a presentar múltiples heridas.

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Se conoció que Freyle Brochero, salía del sepelio de su hermano Luis Francisco Freyle Uriana, conocido como ‘El Gordo Freyle’, cuando fue víctima del ataque que lo dejó sin vida.

Unidades de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles y la captura de los responsables.