La excandidata presidencial Sondra Macollins anunció que no respaldará de manera automática a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial y aseguró que su decisión estará guiada por el cumplimiento de una serie de propuestas que, según afirmó, responden a las necesidades de los ciudadanos y no a intereses políticos.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Macollins señaló que mantendrá la misma línea que defendió durante la campaña presidencial y descartó sumarse a las alianzas tradicionales que suelen surgir tras la primera vuelta electoral.

“De cara a la segunda vuelta presidencial, he tomado una decisión coherente con lo que defendimos durante toda la campaña: no voy a tomar partido por los políticos; voy a tomar partido por los ciudadanos”, manifestó.

La exaspirante explicó que cualquier eventual respaldo estará condicionado a que el próximo presidente se comprometa públicamente con tres iniciativas que considera prioritarias para el país.

La primera de ellas es la creación de un sistema denominado “Guardián Digital”, una herramienta que permitiría a los ciudadanos ejercer control sobre los recursos públicos mediante tecnología blockchain para fortalecer la transparencia estatal.

La segunda propuesta busca implementar un “Integrador de Servicios de Salud”, con el objetivo de simplificar los trámites y facilitar el acceso oportuno de los colombianos a la atención médica.

El tercer planteamiento está relacionado con la seguridad vial y contempla la utilización de pintura antideslizante en las carreteras del país para reducir los riesgos de accidentalidad, especialmente entre los motociclistas.

Macollins sostuvo que estos compromisos representan causas concretas para mejorar la calidad de vida de los colombianos y aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de las promesas que asuman quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Asimismo, cuestionó los acercamientos políticos que suelen producirse después de la primera vuelta y defendió la independencia de su movimiento.

“En los próximos días veremos a muchos que durante meses se atacaron entre sí correr a respaldar a candidatos con quienes supuestamente tenían profundas diferencias. Así funciona la vieja política: viven del Estado y terminan negociando espacios de poder para repartirse la torta. Nosotros escogimos un camino distinto”, afirmó.

La ex candidata también agradeció a los ciudadanos que respaldaron su proyecto político y aseguró que continuará ejerciendo control ciudadano desde fuera de las campañas.

“Seguiré ejerciendo control ciudadano. Me verán más cerca que nunca de las causas de la gente, vigilando el cumplimiento de los compromisos y defendiendo las transformaciones que el país necesita”, señaló.