El registrador Hernán Penagos convocó este miércoles a los representantes y auditores de sistemas de los partidos y campañas políticas, a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, así como a los observadores electorales internacionales, a que conozcan en detalle este jueves las respuestas a las solicitudes realizadas por el presidente Gustavo Petro, quien advirtió de una supuesta modificación al censo electoral para agregar más de 885 mil cédulas de votantes no reales en 5.300 mesas de votación para un presunto favorecimiento electoral.

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“Los técnicos de la Registraduría han revisado las 5.300 mesas que el Gobierno ha querido que se verifique: en 5.119 de ellas un candidato tuvo menos de 300 votos, es decir mucho menos del potencial de votantes de una mesa estándar en Colombia; en las demás se han obtenido votaciones superiores, lo que es absolutamente normal porque existen censos de 500, de 800, de 1.200 en diferentes mesas como por ejemplo en las mesas de Corferias en Bogotá”, explicó el jefe de la Organización Electoral.

“En esas situaciones la Registraduría ha activado protocolos de división de mesas, de manera que los seis jurados se dividan en dos grupos para que fluya más rápido la votación de toda la ciudadanía”, precisó.

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En segundo lugar, afirmó, “el día 26 de mayo no se llevó a cabo ninguna modificación al software electoral, eso lo tenemos absolutamente claro y evidenciado, por eso queremos invitar a las organizaciones políticas, sus representantes y sus auditores, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la observación internacional, este jueves, que evidencien claramente que al contrario ese día se les entregó a los auditores de los partidos toda la información de puestos y mesas de Colombia en un acto de absoluta transparencia”.

Y concluyó Penagos invitando “a que esa información que con tanto juicio y rigor se les entrega por parte de la Registraduría no la distorsionen, porque generan graves riesgos no solamente al proceso electoral sino a la misma democracia colombiana”.

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