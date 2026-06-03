La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Sucre y Bolívar, presentó ante los jueces especializados la demanda en favor del sujeto colectivo de La Europa, ubicado en zona rural del municipio de Ovejas, Sucre.

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La jornada contó con la participación de los solicitantes y de la comunidad de La Europa que es uno de los símbolos de resiliencia y arraigo campesino. Su historia se remonta al año 1969, cuando el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) adjudicó el predio a 113 familias, pero desde 1994, es decir, 25 años después, comenzaron a registrarse hechos violentos atribuidos a las estructuras de las Farc y el Eln, y desde 1.996 llegaron los paramilitares y con ello se agudizó la confrontación armada en la zona ocasionando masacres, asesinatos selectivos y desapariciones.

Ante esto muchas familias se desplazaron y abandonaron su tierra para poner a salvo sus vidas, lo que fue aprovechado para que en el año 2007 el sector empresarial entrara en escena con la compra masiva de predios por parte de la empresa Arepas Don Juancho, situación que, según la demanda, marginó a varios campesinos que aún intentaban conservar su legado, su arraigo y sus derechos sobre el territorio.

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Tras décadas de desarraigo de sus tierras, la Asociación de Campesinos y Campesinas de La Europa logró que, a través de la URT, se radicara la demanda ante el Juzgado Primero de Restitución de Tierras de Sincelejo.

“Hoy es un día histórico porque estamos radicando esta demanda en el corazón de los Montes de María, en beneficio de una comunidad campesina que por más de 70 años viene resistiendo los embates del conflicto”, dijo el mayor Giovani Yule, director general de la URT.

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Ese proceso de resistencia encuentra por fin la clausura de su etapa administrativa, gracias a la revocatoria de más de 25 decisiones negativas que en el pasado la institución adoptó en contra de los intereses de los campesinos.

La demanda busca la restitución jurídica y material del predio; el reconocimiento de la comunidad como sujeto colectivo víctima de despojo, desplazamiento y demás afectaciones derivadas del conflicto armado; garantías para la protección jurídica, ambiental y cultural del territorio restituido; implementación de proyectos productivos enfocados en transformación agrícola, comercialización justa y fortalecimiento de cultivos nativos; mejoramiento de infraestructura y acceso a servicios básicos; garantías de protección para el retorno y la no repetición; así como medidas de reparación simbólica y justicia transformadora.

Argemiro Lara, líder comunitario de La Europa, sostuvo que este proceso representa “una oportunidad para recuperar no solo la tierra, sino la memoria y el proyecto de vida que construimos en nuestro territorio”.