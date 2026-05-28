El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, lanzó en las últimas horas fuertes advertencias contra las estructuras criminales que pretenden operar en la ciudad. Les aseguró que su administración mantendrá una ofensiva permanente contra la extorsión, el sicariato y cualquier intento de expansión de grupos delincuenciales.

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El pronunciamiento del mandatario se produjo en desarrollo de una rueda de prensa y con ocasión de las declaraciones que hizo pública a través de sus redes sociales el propietario de un reconocido restaurante de la ciudad que viene siendo víctima de delito de extorsión.

“Hemos prevenido y anticipado muchos homicidios y otros actos delictivos; somos la ciudad en la que menos hurtos hay, frente a otras donde se presentan hechos hasta con fusiles. Aquí sí pasan cosas, pero las resolvemos rápidamente”, aseguró Acuña Cardales.

También informó que vienen desarrollando acciones preventivas y de acompañamiento a los comerciantes víctimas de intimidaciones, incluyendo presencia institucional, fortalecimiento de la seguridad y estrategias para evitar el cierre de negocios afectados por amenazas.

“No vamos a normalizar la extorsión ni el miedo. Aquí el trabajo es anticiparnos y enfrentar a las estructuras criminales antes de que logren consolidarse”.

Y reconoció que al comerciante le asiste razón cuando dice que las autoridades saben quiénes los están extorsionando, y ante esto el alcalde mencionó que hay un trabajo investigativo y un proceder jurídico que demanda la ley con unos pasos que deben cumplirse, por lo que a su vez instó a denunciar y no ceder a las pretensiones de los extorsionistas.

Aseguró igualmente que su administración trabaja articuladamente con organismos de inteligencia y fuerza pública para impedir el ingreso de grupos armados y redes delincuenciales provenientes de otras regiones del país, especialmente de las estructuras Clan del Golfo, Los Norteños, Oficina de Envigado, advirtiendo que no permitirá que se establezcan en Sincelejo ni que tengan vínculos con escenarios políticos o institucionales.

“En nuestras intervenciones hemos logrado deserciones de miembros del Clan del Golfo, de Los Norteños y de la delincuencia común, la incorporación a la sociedad, el restablecimiento del tejido social y garantías de no repetición”, puntualizó.