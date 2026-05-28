Lo que comenzó como una jornada más de competencia en una de las playas más desafiantes del planeta terminó convirtiéndose en la prueba más dura de la vida para el barranquillero Thomas Rovira. El destacado bodyboarder colombiano sufrió un gravísimo accidente durante el ‘Itacoatiara Pro 2026’, en Brasil, y hoy enfrenta una compleja recuperación tras sufrir una severa lesión en la columna vertebral.

La noticia ha conmocionado al mundo del bodyboard latinoamericano. Rovira, considerado una de las figuras emergentes de este deporte en la región, fue sometido a una cirugía de descompresión medular luego del accidente ocurrido el pasado 23 de mayo en la playa de Itacoatiara, escenario reconocido por albergar algunas de las olas más potentes y peligrosas del circuito internacional.

Según se conoció, el deportista participaba en una batería del campeonato cuando fue impactado por una ola de gran tamaño que lo golpeó por detrás. La fuerte caída, que algunos reportes estiman en cerca de dos metros dentro de la propia ola, le provocó una grave lesión en la columna y una dislocación en el hombro.

Momento en que es trasladado al hospital Estadual Azevedo Lima en Niterói, Brasil.

Los momentos posteriores fueron dramáticos. Integrantes del cuerpo de bomberos que prestaban servicio en la competencia ingresaron rápidamente al mar para rescatarlo y trasladarlo de urgencia al hospital Estadual Azevedo Lima, en Niterói, donde fue atendido por especialistas.

Actualmente, Thomas no puede mover las piernas. Sin embargo, los médicos mantienen una esperanza moderada sobre su recuperación y continúan monitoreando su evolución tras la intervención quirúrgica.

La historia resulta especialmente dolorosa porque Rovira había construido en Brasil buena parte de su sueño deportivo. En los últimos años decidió concentrar allí sus entrenamientos, atraído por las exigentes condiciones de Itacoatiara, considerada una especie de templo para los amantes del bodyboard, debido a sus olas grandes. En 2025, incluso, tomó la decisión de mudarse a Río de Janeiro, convencido de que aquel entorno le permitiría crecer como atleta y como persona.

Desde entonces, su nombre comenzó a ganar reconocimiento dentro de la nueva generación de riders latinoamericanos, gracias a su dedicación, valentía y constante búsqueda de superación en algunas de las condiciones más extremas del deporte.

Hoy, lejos de las competencias y de las olas que tanto ama, Thomas enfrenta una batalla diferente. Una lucha silenciosa que se desarrolla en una habitación de hospital y que ha despertado innumerables mensajes de apoyo de amigos, deportistas y seguidores que esperan verlo volver a sonreír. Porque si algo ha demostrado el barranquillero a lo largo de su carrera es que nunca le ha temido a los desafíos, incluso cuando estos parecen tan gigantes como las olas que decidió enfrentar.

El bodyboard es una disciplina acuática que combina velocidad, técnica y valentía sobre las olas.

¿Qué es el bodyboard?

El bodyboard es una disciplina acuática que combina velocidad, técnica y valentía sobre las olas. Aunque suele confundirse con el surf, este deporte tiene características propias que lo han convertido en una de las modalidades más espectaculares y exigentes del mundo de los deportes de mar.

La práctica consiste en deslizarse sobre las olas utilizando una tabla más corta y flexible que la de surf. A diferencia de los surfistas, los bodyboarders realizan la mayor parte de sus maniobras acostados sobre la tabla, aunque también pueden adoptar posiciones de rodillas o incluso de pie en algunas modalidades avanzadas.

El origen del bodyboard moderno se remonta a la década de 1970, cuando el estadounidense Tom Morey desarrolló la primera tabla diseñada específicamente para esta disciplina. Desde entonces, el deporte ha crecido en popularidad en países con tradición de olas, como Australia, Brasil, Portugal, Sudáfrica, España y varias naciones de América Latina.

Las competencias se desarrollan en playas con diferentes tipos de rompientes y son evaluadas por jueces que califican la dificultad, la ejecución y el riesgo de las maniobras realizadas por los deportistas. Entre los movimientos más llamativos se encuentran los giros aéreos, los tubos y las maniobras sobre la cresta de la ola.

El bodyboard es considerado uno de los deportes extremos más desafiantes debido a que muchos de sus escenarios de competencia presentan olas de gran tamaño y fuerza. Esto exige una preparación física y mental constante, además de un profundo conocimiento del océano y de las condiciones del mar.

En Colombia, la disciplina ha ganado espacio durante los últimos años gracias al surgimiento de nuevas generaciones de deportistas que han logrado destacarse en competencias internacionales. La presencia de atletas nacionales en eventos del circuito mundial ha contribuido a darle mayor visibilidad a un deporte que, aunque menos mediático que el surf, cuenta con una comunidad apasionada y en constante crecimiento.

El evento hace parte del circuito mundial de la International Bodyboarding Corporation (IBC).

¿Qué es el ‘Itacoatiara Pro 2026’?

El Itacoatiara Pro 2026 es una de las competencias de bodyboard más importantes del mundo y se disputa en la playa de Itacoatiara, en Niterói, Brasil. El evento hace parte del circuito mundial de la International Bodyboarding Corporation (IBC) y reúne a los mejores exponentes de la disciplina en una de las olas más exigentes y peligrosas del planeta.

Además de ser una parada clave en la lucha por el título mundial, el certamen se ha consolidado como el mayor festival de deportes al aire libre de Brasil. En su edición de 2026, congrega competencias de bodyboard, surf, bodysurf, skate y ciclismo, además de actividades culturales y musicales.

Considerado uno de los eventos más prestigiosos de Sudamérica, el Itacoatiara Pro atrae a atletas de más de 20 países y a miles de aficionados que llegan para presenciar el espectáculo de los riders enfrentando las poderosas olas de la costa brasileña.