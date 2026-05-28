La tenista colombiana Camila Osorio continúa haciendo historia en Roland Garros. La cucuteña consiguió este jueves una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar en un intenso y desgastante partido a la kazaja Yulia Putintseva, con parciales de 7-5, 7-6 (6) y 7-5, resultado que le permitió clasificarse por primera vez a la tercera ronda del Abierto de Francia.

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En un compromiso que se extendió por cerca de tres horas y media y que estuvo marcado por la tensión y las altas temperaturas en París, la número 86 del ranking mundial mostró carácter, resistencia física y fortaleza mental para sacar adelante un duelo que por momentos parecía escaparse de sus manos.

La colombiana, de 24 años, llegó a desperdiciar cuatro bolas de partido durante el encuentro, pero nunca perdió la concentración y terminó imponiendo su juego ante una rival experimentada y combativa como Putintseva, actual integrante del circuito de élite de la WTA.

Con esta clasificación, Osorio alcanza por segunda vez en su carrera la tercera ronda de un torneo Grand Slam, igualando así su mejor actuación en este tipo de certámenes, conseguida en Wimbledon 2021. Sin embargo, este resultado en Roland Garros tiene un significado especial, teniendo en cuenta la exigencia de la superficie y el alto nivel de competencia del torneo parisino.

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La tenista colombiana ha venido mostrando una evolución importante en su tenis durante la presente temporada, destacándose por su movilidad, entrega y capacidad para sostener largos intercambios desde el fondo de la cancha, características que fueron claves para superar a la kazaja.

Ahora, Camila Osorio tendrá un nuevo reto en busca de avanzar a los octavos de final. Su próxima rival será la rusa Anna Kalinskaya, actual número 24 del mundo, quien parte como favorita por ranking, pero que deberá enfrentar a una colombiana llena de confianza y motivación tras su histórica clasificación.

La actuación de Osorio vuelve a ilusionar al tenis colombiano, que celebra el gran momento de una jugadora que sigue consolidándose como una de las principales representantes del deporte blanco en el país.