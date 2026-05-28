Todavía no se apaga. Hay una ilusión encendida. Con fe y esperanza, sin perder de vista la final de la Liga frente al Atlético Nacional, Junior le apunta a una victoria ante Palmeiras, este jueves, a partir de las 5 p. m., en el Allianz Parque, de Sao Paulo, en la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

El cuadro rojiblanco ya se encuentra totalmente eliminado del principal torneo continental, pero aún conserva una posibilidad de avanzar a la Copa Sudamericana como tercero del cuadrangular. Para eso tendrá que superar a los brasileños y cruzar dedos para que Cerro Porteño derrote al Sporting Cristal, en Asunción, a la misma hora.

No hay de otra. Es vencer y rezar. Ganar y esperar. Nada fácil teniendo en cuenta que ‘el Verdao’, uno de los mejores clubes del continente, se encuentra urgido de un triunfo para clasificar directamente, sin depender de lo que suceda en territorio guaraní, donde el cuadro peruano tiene opciones de avanzar.

Cerro ya tiene su cupo garantizado en los octavos de final del torneo, pero seguramente aspira a asegurar el primer lugar. Le bastará un empate ante Sporting para conseguirlo, un resultado que no le convendría a los rojiblancos.

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El empate 1-1 ante Palmeiras en Cartagena y la derrota que le propinó Cerro 1-0 la semana pasada en Sao Paulo, alienta la idea positiva de que Junior puede redondear un milagro y mantenerse en el panorama internacional, a través de la Copa Sudamericana, cuya final se cumplirá el 21 de noviembre en Barranquilla en el nuevo Metropolitano.

El conjunto rojiblanca trasladó a territorio brasileño a todos los jugadores profesionales inscritos en el torneo, excepto Jhon Navia, por decisión técnica, y Guillermo Celis, por lesión. Y muy probablemente utilice lo mejor de su nómina disponible, a pesar de que el martes tiene el primer duelo de la finalísima colombiana ante Nacional.

Al menos eso cree Fuad Char, accionista del club, que en diálogo con EL HERALDO consideró que existen los días suficientes de descanso entre uno y otro partido para que el técnico Alfredo Arias use a sus mejores hombres en la actualidad.

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“Yo creo que ya podemos utilizar a todos (los jugadores), porque el partido que jugamos ante Santa Fe fue el sábado. El juego ante Palmeiras es el jueves, van con cuatro días de descanso. Ya el partido contra Nacional es el martes (2 de junio), cuatro días de descanso también”, expresó Char.

Arias ya había advertido que le dará mucha importancia al choque con Palmeiras porque todavía divisa una lucecita en medio de la oscuridad de Junior en su desafío más allá de las fronteras.

“Vamos a tratar de ser competitivos en ambos lugares (Liga y Copa) porque todavía tenemos una llamita de esperanza en el sueño que era la Libertadores y que ahora puede ser la Sudamericana”, manifestó en la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Santa Fe, en definición por tiros desde el punto penal, en la semifinal liguera.

La esperanza es lo último que se pierde. La ilusión no se ha apagado, hay una luz…