Atendiendo la creciente demanda de alimentos saludables, estudiantes del programa de Ingeniería de Alimentos, de la Universidad de Córdoba, presentan propuestas novedosas a través de ideas sometidas a pruebas de calidad que tocan puertas en la industria del país y del mundo.

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El llamado Musaveg, musaca vegana, es una de las ideas innovadoras ya materializadas por los estudiantes Luis Miguel Arrieta Lyons y Jeison Moreno Rodiño, de los 18 nuevos productos exhibidos en la reciente InnovaFood 2026 -1, en el lugar de desarrollo Berástegui, de la Universidad de Córdoba.

La musaca vegetal, elaborada a base de berenjena, lentejas, champiñones y tofu, espera su oportunidad para ganar sitio de importancia en la gastronomía del suroeste de Europa o en el medio Oriente, por su sabor internacional; y en Colombia, por el rescate de sabores desde la proyección que protagonizan jóvenes a punto de graduarse como ingenieros de alimentos.

Cortesía Unicórdoba

“Musaveg aporta proteína vegetal y fibra, bajo contenido de grasas saturadas y ausencia de colesterol. Se presenta en porción individual, en envase práctico para consumo inmediato; su formulación ha sido diseñada para lograr estabilidad, textura adecuada y aceptación sensorial”, sostiene Luis Miguel Arrieta, uno de los dos estudiantes creadores del producto, que va dirigido al mercado de los veganos, y a quienes desean reducir el consumo de carnes.

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Entre los beneficios que los estudiantes de noveno semestre de Ingeniería de Alimentos han identificado en este producto están: alto contenido de proteína vegetal, fuente de fibra, bajo en grasas saturadas, e integra nutrición, practicidad, y sostenibilidad en una alternativa vegetal lista para consumir.