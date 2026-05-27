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Queda crujiente por debajo, suave por dentro y puede usar los ingredientes que tengas en casa. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes para la masa:
- 2 tazas de harina de trigo
- 1 cucharadita de levadura seca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1/2 cucharadita de sal
- 3/4 taza de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite
Para el topping:
- Salsa de tomate
- Queso mozzarella
- Jamón, pepperoni, pollo o vegetales
- Orégano
Preparación:
Para preparar la masa mezcle el agua tibia, azúcar y levadura. Déjala reposar unos 10 minutos.
Luego agregue harina, sal y aceite. Amase hasta que quede suave. Déjela reposar 30 minutos tapada.
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Extienda la masa con las manos o rodillo del tamaño de la sartén. Ponga la masa en una sartén antiadherente a fuego bajo.
Cocine unos 5 minutos hasta que la base esté doradita. Voltee la masa, añada salsa, queso y toppings. Tape la sartén y cocine a fuego bajo entre 8 y 10 minutos hasta que el queso se derrita. ¡Buen provecho!