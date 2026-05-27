La emoción y la alegría marcaron a la más reciente jornada de entrega de títulos de propiedad liderada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien oficializó la legalización de viviendas para más de 2.000 familias barranquilleras que durante años esperaron la seguridad jurídica de sus hogares.

El acto se realizó en la IED Nuevo Colegio Técnico del Santuario y benefició a habitantes de barrios como Las Malvinas, El Bosque, Siete de Abril, Ciudadela 20 de Julio, Juan Mina, Santo Domingo de Guzmán, Las Américas y Carrizal, entre otros.

“Hoy los barranquilleros están felices. Estamos entregando más de 2.000 títulos de propiedad a familias que por muchos años construyeron su hogar con mucho esfuerzo esperando este momento. Hoy dejan de ser poseedores para convertirse oficialmente en propietarios”, expresó el mandatario distrital.

Con esta nueva entrega, el Distrito alcanzó un total de 4.853 títulos otorgados durante la actual administración, consolidando uno de los procesos de formalización de vivienda más importantes de Barranquilla.

El alcalde destacó además que el trámite es completamente gratuito e incluye revisión documental, visitas técnicas y acompañamiento social para las familias beneficiadas.

“No imaginan todo lo que esto representa. Ahora podrán acceder a créditos, fortalecer sus negocios y beneficiarse de programas como Mejoramiento de Vivienda”, afirmó.

Entre las beneficiarias estuvo Ida Isabel Osío, residente de Juan Mina, quien aseguró que recibir el título representa tranquilidad para ella y su familia tras más de 12 años habitando el predio.

“Esto es una alegría inmensa porque ya esto es algo nuestro y tenemos la seguridad de que nadie nos va a sacar”, expresó emocionada.

Por otro lado, Arisleyda Villa, del barrio Santa María, manifestó que después de 23 años viviendo en su casa, ahora se siente con la tranquilidad de dejarles un patrimonio seguro a sus hijas.

Además de la estrategia de titulación, la Alcaldía continúa impulsando programas como ‘Mi Techo Propio’, que ha asignado 3.812 subsidios de vivienda con una inversión superior a los $100.936 millones. Asimismo, el programa de mejoramiento de vivienda ya supera las 13.000 intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

Cabe resaltar que a través del programa ‘Mi Título Propio’, la administración distrital busca formalizar predios ocupados históricamente por familias que no contaban con escrituras legalizadas, permitiéndoles acceder a beneficios financieros, programas de mejoramiento de vivienda y mayor tranquilidad para sus futuras generaciones.

Finalmente, el Distrito reiteró que va a continuar trabajando para aumentar más el acceso a vivienda digna y garantizar seguridad jurídica a más familias barranquilleras.