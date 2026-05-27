En las instalaciones del Centro Empresarial Torres del Atlántico, lugar en el que se ubican las oficinas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Barranquilla, un grupo de extrabajadores y exempleados de la extinta empresa Uniapuestas exigen a esta entidad el pago de su liquidación en la mañana de este miércoles 27 de mayo.

Es de recordar que Uniapuestas fue una compañía de chances que hizo parte del conglomerado económico de Enilce López, mejor conocida como alias “La Gata”. La empresa cerró en el 2014 debido a los problemas judiciales de su propietaria.

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Desde entonces, los antiguos empleados y sus vendedores de la Costa Caribe aseguran estar privados de una indemnización y liquidación. Es por esto que, a través de arengas, pancartas y megáfonos, están solicitando a la SAE respuestas y soluciones concretas en la jornada de este miércoles.

“Nosotros estamos cansados ya de estar esperando respuesta del Gobierno y la SAE. Hace 12 años nos intervinieron, precisamente el 29 de mayo de este año se cumplen 12 años de que, en el gobierno del presidente Santos, intervinieron la empresa Uniapuestas. A nosotros no nos pagaron ni la quincena, ni prima, ni liquidación, ni mucho menos nos indemnizaron, porque fue una intervención que hizo el Gobierno a la empresaria del chance, Enilce López, ya fallecida. Y desde entonces estamos en ese proceso, pero no hemos obtenido respuesta al respecto”, expresó la extrabajadora Genith Maldonado.

A su turno, la antigua empleada Marina Carbonell, señaló que quedaron sin empleo muchos de los trabajadores y que varios de sus compañeros han fallecido esperando una solución.

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“Hemos quedado en el aire. Han muerto muchas de nuestras compañeras esperando también una solución. Son cosas que a nosotros nos pertenecen, y nosotros estamos en la lucha para que nos devuelvan esa liquidación”, detalló Carbonell.

Muchos de estos antiguos empleados actualmente viven del día, contó Íker Peluffo, también afectado. Son, generalmente, adultos mayores —algunos con enfermedades graves— que no han logrado conseguir nuevas oportunidades labores.

“La mayoría de los compañeros vivimos del día a día. Desafortunadamente, ya no hay una empresa que nos emplee, ya no hay una empresa que nos dé la oportunidad de trabajar. Estamos aferrados a esta liquidación”, manifestó Peluffo a esta casa editorial.