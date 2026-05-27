La Conferencia Episcopal de Colombia hizo un llamado público a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para que promuevan un clima de serenidad, respeto y paz antes y después de las elecciones.

A través de un comunicado, los obispos advirtieron sobre la alta responsabilidad que tienen los aspirantes en medio de la actual coyuntura política del país, e insistieron en la necesidad de evitar discursos que fomenten el odio, la violencia o la división entre los colombianos.

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“Hoy resulta prioritario contribuir a disponer los ánimos de la población para promover la convivencia pacífica y evitar toda forma de violencia”, señala el documento, en el que además citan al papa Francisco al pedir que los líderes políticos sean “artesanos” y “arquitectos” de la paz.

ATENCIÓN ✅ | Los obispos piden a los candidatos presidenciales cuidar la institucionalidad, respetar los resultados electorales y favorecer “un clima nacional de serenidad y paz” antes y después de las elecciones del próximo 31 de mayo. Los detalles 👉🏾 https://t.co/qTkKRyapkW — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) May 27, 2026

La Iglesia Católica también pidió respeto por el orden institucional y por los resultados que arrojen las urnas, al considerar que esto generará confianza y esperanza en el país. En ese sentido, los obispos afirmaron que Colombia debe abandonar “la lógica del odio, la venganza, el miedo, la violencia y la muerte”.

En el mensaje, la Conferencia Episcopal destacó la importancia de tender puentes entre las diferencias políticas y sociales, reconociendo los puntos de encuentro para construir un proyecto común de nación.

Asimismo, hicieron un llamado a defender la dignidad humana, el valor de la vida y el patrimonio cultural y biodiverso del país, al tiempo que invitaron a los sectores políticos y ciudadanos a acercarse, escucharse, dialogar y reconciliarse.

Finalmente, los obispos aseguraron que mantendrán una oración constante por Colombia y por el bienestar del país en medio del proceso electoral.