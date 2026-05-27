Con el propósito de garantizar el orden público, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de la primera vuelta presidencial, que se desarrollará este domingo 31 de mayo, en Barranquilla y municipios del área metropolitana habrá ley seca y otras medidas.

En la capital del Atlántico, la restricción para la venta y consumo de bebidas alcohólicas regirá desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

El Distrito explicó que la medida se adopta con base en el Decreto Nacional 0188 de 2026 y en las facultades constitucionales y legales que tienen los alcaldes como primeras autoridades de policía en sus territorios.

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El decreto señala que las restricciones serán de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas que comercialicen, distribuyan o consuman bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público o en espacios públicos dentro del Distrito.

Igualmente, las autoridades advirtieron que quienes incumplan la norma podrán ser sancionados conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. En el caso de personas naturales, se contemplan multas tipo 4 y actividades pedagógicas, mientras que para establecimientos comerciales podrían imponerse multas y la suspensión temporal de la actividad económica.

En ese sentido, la Policía Metropolitana de Barranquilla y los inspectores urbanos serán los encargados de realizar los controles y aplicar las medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley seca durante las jornadas electorales.

En Puerto Colombia

La Alcaldía de Puerto Colombia expidió el Decreto 0087 de 2026 mediante el cual también se establece ley seca y una serie de medidas especiales de cara a las presidenciales. De acuerdo con el acto administrativo, la restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes que a su vez comenzará a las 6:00 p. m. del sábado y se extenderá hasta las 12:00 de la medianoche del lunes 1 de junio, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Gobierno nacional.

El decreto también contempla otras medidas preventivas, entre ellas la declaratoria de alerta amarilla hospitalaria y restricciones para la circulación de vehículos que transporten cilindros de gas, escombros, materiales de construcción, mudanzas y elementos similares durante el periodo electoral.

Asimismo, las autoridades advirtieron que quienes incumplan las disposiciones establecidas podrán ser sancionados conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Policía.

Es de anotar que el documento fue firmado por el alcalde municipal, Plinio Édgar Cedeño Gómez, por lo que se encuentra en vigencia tras su publicación oficial.

Medidas en Malambo

Durante el más reciente Comité de Seguimiento Electoral, el secretario de Gobierno de Malambo, Adid Pérez, aseguró que la administración municipal trabaja de manera articulada con la Registraduría Nacional del Estado Civil y además autoridades para brindar todas las garantías establecidas por la ley.

Para esta jornada electoral serán instaladas 274 mesas distribuidas en 15 puestos de votación ubicados en distintas instituciones educativas del municipio: Alberto Pumarejo sede María Auxiliadora, El Concorde, Eva Rodríguez, San Sebastián, Mesolandia, Simón Bolívar, Bellavista, Juan XXIII y Cristo Rey sede Ciudad Caribe 2, entre otras.

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Asimismo, los habitantes del corregimiento de Caracolí podrán ejercer su derecho al voto en la institución educativa Juan Domínguez Romero.

De acuerdo con el censo electoral, en Malambo están habilitados para votar 94.794 ciudadanos, de los cuales 48.413 son mujeres y 46.381 hombres.

Las autoridades también informaron que el conteo oficial se realizará en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública, sede Malambo.

Cabe destacar que las medidas de seguridad adoptadas contempla la prohibición del porte de armas de fuego y traumáticas para particulares. Sin embargo, la medida no cobija al personal activo de la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, funcionarios públicos autorizados y empresas de vigilancia privada que cuenten con los respectivos permisos.

Asimismo, mediante el Decreto 138 del 11 de mayo de 2026, la administración municipal estableció la medida de ley seca con el propósito de preservar el orden público durante la jornada electoral. La restricción regirá desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del lunes 1 de junio.

Suspenden temporalmente el ‘Día sin motocarro’ por elecciones

La Alcaldía Municipal de Soledad anunció la suspensión temporal del ‘Día sin Motocarro’, programado para el próximo domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar la movilidad ciudadana y facilitar la participación democrática durante la jornada electoral.

La administración municipal explicó que la suspensión temporal permitirá el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia los puestos de votación, así como la movilización de jurados, testigos electorales, personal logístico, organismos de socorro, autoridades electorales y miembros de la fuerza pública.

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El gobierno municipal aclaró que la decisión tiene carácter exclusivamente temporal y no modifica de manera permanente la medida del ‘Día sin Motocarro’, la cual volverá a regir normalmente una vez finalice la jornada electoral.

Asimismo, las autoridades recordaron que la autorización excepcional para circular no exonera a conductores y propietarios del cumplimiento de las normas de seguridad vial y documentación obligatoria.