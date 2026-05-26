Con el propósito de fortalecer la agenda climática y de sostenibilidad territorial en el Atlántico, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI suscribieron un Memorando de Entendimiento, el cual permitirá articular capacidades técnicas e institucionales en iniciativas de impacto ambiental y social.

De esta manera, a través de este memorando, ambas entidades manifestaron su intención de trabajar conjuntamente en temas relacionados con soluciones basadas en la naturaleza, gestión del riesgo climático, ciencia, tecnología e innovación, educación ambiental, apropiación social del conocimiento, fortalecimiento de capacidades institucionales y estructuración de mecanismos de financiamiento climático.

Además, el acuerdo busca promover alianzas estratégicas y procesos de cooperación internacional que contribuyan al desarrollo sostenible y a la acción climática territorial, consolidando al Atlántico como un referente regional en sostenibilidad y gestión ambiental.

Al respecto, el director general de la C.R.A., Jesús León Insignares, destacó que este memorando representa una oportunidad para fortalecer la capacidad institucional y avanzar en proyectos transformadores para el territorio.

“Esta alianza con la OEI nos permitirá consolidar estrategias orientadas al cambio climático, la educación ambiental y la innovación, generando nuevas oportunidades de cooperación y fortaleciendo acciones que impacten positivamente la sostenibilidad del Atlántico”, expresó.

Por su parte, la directora de la OEI en Colombia, Donatella Montaldo, resaltó la importancia de unir esfuerzos con entidades territoriales para impulsar iniciativas que integren conocimiento, participación y desarrollo sostenible.

Cabe resaltar que el Memorando de Entendimiento tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y servirá como marco de cooperación para la formulación y desarrollo de futuros proyectos e iniciativas conjuntas.