El Partido Conservador lanzó este martes fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro en medio del debate nacional por una presunta intervención en política desde la Casa de Nariño.

A través de un pronunciamiento público, la colectividad aseguró que el mandatario termina su gobierno “fiel a una costumbre” que, según afirmaron, marcó toda su administración: actuar como si no existieran límites institucionales ni controles democráticos.

“El presidente Petro cree que puede hacer lo que quiera y que las normas son para todos menos para él”, señaló el partido en su declaración, en la que además cuestionó la reacción del Gobierno frente a las advertencias emitidas por diferentes sectores sobre una posible participación indebida en asuntos electorales.

Los conservadores aseguraron que organismos como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, candidatos presidenciales y medios de comunicación han expresado preocupación por actuaciones del Ejecutivo, mientras —según indicaron— desde el poder se responde “con burlas, descalificaciones y arrogancia frente a la institucionalidad”.

La colectividad también sostuvo que las normas existen para proteger el equilibrio democrático y no pueden quedar sometidas “al capricho del gobernante de turno”. En ese sentido, advirtieron sobre la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos de control institucional en Colombia.

“El país tiene la obligación de fortalecer sus controles para que nunca más llegue al poder alguien con espíritu despótico que considere la ley como un obstáculo menor y no como un límite democrático”, afirmó el Partido Conservador.