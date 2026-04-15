El directorio nacional del partido Conservador anunció en la mañana de este martes que apoyará a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático, en la primera vuelta presidencial que se desarrollará el próximo 31 de mayo.

“El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad y es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la República, de manera que a partir de este momento el Partido Conservador tiene candidata oficial y desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos podemos y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia”. expresó Efraín Cepeda, presidente de la colectividad azul.

“Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales, directoristas y militantes. El Partido Conservador no llega a este proyecto, se mantiene donde siempre ha estado, del lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su partido durante los últimos años”, agregó.

En su momento, Valencia ganó la consulta interpartidista de la derecha con 3,23 millones de votos, celebrada en paralelo a las elecciones legislativas, mientras que Oviedo quedó segundo con 1,25 millones de papeletas, un resultado que superó las expectativas y que lo convirtió en el elegido para acompañarla en la vicepresidencia.

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