Alexánder Avendaño Varela, un turista de 22 años que estaba desaparecido desde hace más de una semana en las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, fue hallado muerto en las últimas horas.

La investigación dio un nuevo giro luego de conocerse un video con los momentos previos al supuesto accidente, en el que Alexánder cayó al agua. Las imágenes evidencian una posible agresión antes de lo ocurrido.

Aunque inicialmente las autoridades concentraron sus esfuerzos en una compleja operación de búsqueda y rescate, la aparición de ese material audiovisual abrió interrogantes sobre posibles responsabilidades en el caso.

Cabe señalar que la búsqueda del joven se había adelantado desde comienzos de esta semana en el sector conocido como El Marial, una zona del embalse que alcanza profundidades cercanas a los 50 metros.

En las labores participaron 14 buzos especializados de varios municipios del Oriente antioqueño, quienes durante varios días inspeccionaron el área donde se reportó la caída al agua.