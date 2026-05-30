Lo que comenzó como una alianza dentro de una de las competencias más exigentes de la televisión colombiana terminó convirtiéndose en una historia de amor que ahora da un nuevo paso. Anthony Zambrano y Myrian Hernández, quienes conquistaron a los seguidores del Desafío Siglo XXI con su cercanía dentro del programa, anunciaron que se casarán.

La noticia fue compartida este jueves 29 de mayo, una fecha que ya era especial para la pareja porque coincidía con el cumpleaños de la deportista. Sin embargo, la celebración terminó convirtiéndose en un momento aún más inolvidable.

La propuesta ocurrió en un ambiente familiar y lejos de grandes escenarios. Durante una reunión en casa para festejar un año más de vida de Myrian, el medallista olímpico preparó una sorpresa que ella no esperaba.

En un video que la propia atleta publicó en sus redes sociales, se observa cuando Zambrano le entrega un pastel y le pide que cierre los ojos por unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, encontró al deportista arrodillado frente a ella con un anillo de compromiso en la mano.

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Con sonrisas y abrazos, Hernández aceptó la propuesta, protagonizando una escena que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

Horas después, la deportista compartió el video acompañado de un mensaje en el que expresó la felicidad que vive junto al atleta. “Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz”, escribió.

La relación entre ambos nació durante las grabaciones del Desafío Siglo XXI. Aunque coincidieron desde las primeras etapas del reality, fue en la recta final de la competencia cuando su conexión se hizo más evidente.

Durante varias pruebas tuvieron que trabajar juntos, compartir estrategias y enfrentar las exigencias físicas y mentales que caracterizan al programa. Esa cercanía fortaleció un vínculo que trascendió las cámaras.

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Los dos lograron llegar a la final del concurso, convirtiéndose en una de las duplas más queridas por el público. Anthony terminó coronándose campeón de la temporada, mientras que Myrian se destacó como una de las competidoras más fuertes gracias a su experiencia en carreras de obstáculos.

Desde entonces, sus seguidores han acompañado cada paso de la relación a través de redes sociales, donde frecuentemente comparten momentos de su vida cotidiana.