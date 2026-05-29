Más de cinco décadas después de haber comenzado una colección que marcó su infancia, Stephen Butler logró completar su álbum Panini del Mundial de 1970 tras encontrar la última figurita que le faltaba: la de la selección de Chile.

John Travolta busca la luz frente a la oscuridad actual en su debut como director

Shakira invita a tamborero soledeño a grabar luego de que hiciera versión de ‘Dai Dai’

Carlos Santana y Becky G denuncian en nueva canción las redadas contra migrantes en EE. UU.

La historia del hombre de 69 años se volvió viral en Reino Unido luego de que el diario The Guardian revelara cómo consiguió cerrar una búsqueda que permaneció inconclusa durante más de 50 años.

Todo comenzó durante una mudanza en su casa, cuando Butler encontró en varias cajas con recuerdos de juventud. Entre fotografías escolares y antiguos cuadernos apareció el álbum oficial del Mundial de México 1970, una pieza cargada de nostalgia que lo transportó inmediatamente a su adolescencia.

Redes sociales Panini 1970

El coleccionista recordó que tenía apenas 13 años cuando siguió el torneo por televisión a color, una novedad para la época. Según contó, la emoción de ver jugar a Inglaterra y coleccionar las figuritas se convirtió en uno de los recuerdos más importantes de su infancia.

Sin embargo, al revisar el álbum descubrió que seguía faltando una única pegatina que es la correspondiente a la selección nacional de Chile.

Álbum Panini 2026.

Durante décadas, esa figurita permaneció como una cuenta pendiente. El álbum fue guardado una y otra vez mientras la colección seguía incompleta.

Pero el reciente anuncio sobre el final de la alianza entre Panini y la FIFA despertó en Butler el deseo definitivo de cerrar la colección.

Decidido a encontrar la pieza faltante, comenzó una intensa búsqueda en internet hasta localizar la figurita de Chile, por la que pagó 150 libras esterlinas, equivalentes a unos 200 dólares.

El precio llamó la atención porque representa una cifra miles de veces superior al valor original de los sobres coleccionables vendidos en 1970.

Aun así, Butler aseguró que el valor sentimental supera cualquier cifra económica. “No soy coleccionista, pero esto era especial”, afirmó.

El mismo día en que se confirmó el fin de la histórica colaboración entre Panini y FIFA, el británico finalmente pegó la última figurita y completó su álbum después de más de medio siglo.

Especialistas en coleccionismo aseguran que un álbum Panini completo de la década de 1970 podría alcanzar valores entre 7.000 y 10.000 libras esterlinas en subastas especializadas.

Pese a ello, Butler dejó claro que no piensa venderlo, ya que considera el álbum como parte de su historia personal y familiar.

Actualmente vive junto a su esposa Helen cerca de Chichester, en Inglaterra, y comparte este recuerdo con sus tres hijos, quienes también han mostrado interés en conservar la histórica colección.