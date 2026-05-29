Este viernes, el alcalde de Barranquilla Alejandro Char entregó el Centro Llégate sede Metropolitana, el primer Centro comunitario inclusivo de atención integral de Colombia, dirigido a personas con discapacidad, cuidadores y sus familias.

Este nuevo espacio, ubicado en la calle 46 con avenida Circunvalar, brindará atención integral a personas con discapacidad, cuidadores y sus familias, mediante servicios físicos, psicosociales y tecnológicos enfocados en el bienestar, la autonomía y la inclusión.

Actualmente, el sistema integral de cuidado cuenta con 4.600 personas inscritas, de las cuales 2.600 son personas con discapacidad y 2.000 cuidadores.

A través de su cuenta en X, el alcalde Alejandro Char destacó la importancia de este proyecto para miles de familias barranquilleras.

“¡El primer Centro Comunitario Inclusivo de Colombia está en Barranquilla! Abrimos el Centro Llégate sede Metropolitana, un lugar que soñamos y construimos junto a nuestro programa Inclúyete Más, y que hoy ponemos al servicio de las personas con discapacidad y de sus cuidadores y cuidadoras”, expresó el mandatario.

Durante el recorrido por las instalaciones, Char resaltó que este lugar fue diseñado para garantizar accesibilidad e inclusión real.

“No hay cosa más hermosa que poder decirle a toda Barranquilla que aquí cabemos todos. Aquí vienen niños, niñas o mayores con alguna discapacidad y también sus cuidadores, quienes podrán aprender, descansar y crecer mientras sus familiares reciben atención especializada”, afirmó.

El Centro Llégate cuenta con tecnología de apoyo única en Colombia para facilitar la comunicación e interacción de personas con discapacidad cognitiva o motriz, además de herramientas para el manejo del estrés y la ansiedad.

Entre los servicios que ofrece se encuentran gimnasio de estimulación, rincón sensorial, laboratorio de actividades de la vida diaria, entrenamiento físico, atención psicosocial y asesoría en derechos.

Asimismo, el centro contará con espacios de apoyo para cuidadores y cuidadoras, especialmente mujeres, mediante actividades de respiro, orientación en educación, empleo y emprendimiento, así como fortalecimiento de redes de apoyo.

Para Josefina Ibarra, madre de un joven con autismo, este espacio representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de muchas familias.

“Sebastián no tenía un espacio y me alegra que Barranquilla esté trabajando en una inclusión mejor con este Centro Llégate”, manifestó.

El Centro Llégate será operado por la Fundación Daniela Álvarez, en convenio con la Alcaldía de Barranquilla, como parte del sistema de cuidado Inclúyete+.