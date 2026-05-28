El Consejo Distrital de Seguridad sostuvo una sesión de vital importancia este miércoles para ultimar las acciones que se pondrán en marcha durante la primera vuelta de elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo.

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El encuentro, en el que participaron la Policía, las fuerzas militares, la Registraduría, el Ministerio Público y la Misión de Observación Electoral, permitió “articular medidas enfocadas a garantizar el orden público y el adecuado desarrollo de la jornada electoral en el Distrito”.

Entre las acciones previstas se encuentran: “operativos de vigilancia en los puestos de votación, monitoreo permanente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) y acompañamiento de la fuerza pública en distintos sectores estratégicos”.

Cabe resaltar que para esta jornada se contará con el despliegue de más de 3.000 uniformados a lo largo del are metropolitana.

De los 164 puestos de votación habilitados en Barranquilla, 163 contarán con acompañamiento de la Policía Nacional y 1 tendrá acompañamiento del Inpec.

“Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar de manera pacífica y respetuosa durante la jornada democrática”, informó la Alcaldía.

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El Distrito destacó que el trabajo articulado entre las diferentes entidades “para asegurar unas elecciones pacíficas, seguras y organizadas, reafirmando su compromiso con la democracia, la convivencia y las garantías para todos los votantes”.