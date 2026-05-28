Comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el Súper Concierto Feria de Flores 2026, considerado uno de los eventos musicales más importantes de la tradicional celebración antioqueña. El espectáculo se llevará a cabo el próximo 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Lea también: De ‘¡Patos!’ a ‘James’: este es el ‘top’ de Netflix en Colombia y lo que cuesta el servicio en 2026

Los artistas principales de esta edición serán el cantante mexicano Carin León y el vallenatero Silvestre Dangond, quienes compartirán escenario con Grupo Niche, Luis Alfonso y Aria Vega, en una noche que promete reunir diferentes géneros y generaciones.

Salsa, vallenato y música popular en un mismo escenario

Los organizadores destacaron que el objetivo del concierto es ofrecer una experiencia inolvidable para los asistentes, integrando lo mejor de la salsa, el vallenato, la música popular y los sonidos regionales que actualmente dominan las plataformas musicales en Latinoamérica.

“El Estadio Atanasio Girardot será nuevamente el escenario donde generaciones enteras se encontrarán para vivir una noche inolvidable cargada de música, tradición y grandes emociones”, señalaron los organizadores del evento.

Lea: ‘Susana y Elvira’ dan el salto de serie web a la gran pantalla

Venta de boletería inicia este viernes

La organización informó que en los próximos días se entregarán más detalles sobre nuevos artistas invitados, así como los precios oficiales de las entradas, que aún no han sido revelados.

La venta oficial de boletería comenzará este viernes 29 de mayo a las 10:00 de la mañana a través de la plataforma Tuboleta.com.