La tecnológica estadounidense Meta lanzó este miércoles planes de suscripción para sus aplicaciones de Whatsapp, Instagram y Facebook, con “funciones potenciadas”, y comenzó a probar otros planes para sus servicios de inteligencia artificial (IA).

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La jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, lo anunció en un video en Instagram en el que reveló que estos planes de suscripción, llamados Plus, están disponibles en todo el mundo y que “hay planes en marcha para creadores, negocios y usuarios de Meta AI”.

“Estos planes de suscripción ofrecen maneras más ricas de expresar y conectar en nuestras ‘apps’, y se van a añadir más funciones divertidas”, dijo la ejecutiva sobre Whatsapp Plus, Instagram Plus y Facebook Plus.

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De acuerdo con el medio tecnológico TechCrunch, las suscripciones para Instagram y Facebook costarán 3,99 dólares al mes, mientras que la de Whatsapp valdrá 2,99 dólares al mes.

Gleit agregó que Meta está probando otros planes de suscripción para los usuarios de su aplicación de IA, Meta AI, y otros productos que usen sus tecnologías de IA, como las gafas.

Esas suscripciones darán “a la gente que usa Meta AI más con lo que trabajar, más capacidad, solicitudes más grandes y complejas, y más espacio para crear para las empresas y creadores”, quienes podrán mejorar su presencia y contenido, automatizar tareas y proteger su marca.

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El conjunto de planes de suscripción relacionados con la IA se llamará Meta One, y según TechCrunch, incluye las modalidades Meta One Plus, por 7,99 dólares al mes, y Meta One Premium, por 19,99 dólares al mes.

La aplicación de Meta AI seguirá estando disponible gratuitamente con sus funciones más básicas.

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Los planes relacionados con la IA empezarán a probarse el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia, mientras que los planes para creadores y empresas empezarán a probarse esta semana en Arabia Saudí, Marruecos, Tailandia y Bangladés, indica el medio.