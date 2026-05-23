WhatsApp se ha convertido en una herramienta esencial para millones de personas en el mundo. Por eso, perder conversaciones, fotografías, videos o documentos importantes puede convertirse en un verdadero problema.

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Esto paso mucho cuando se cambia de teléfono, se reinstala la aplicación o ocurre un fallo técnico.

La buena noticia es que la plataforma permite restaurar el historial de chats mediante copias de seguridad almacenadas en la nube, tanto en dispositivos Android como iPhone.

Cómo recuperar chats de WhatsApp en Android

En teléfonos Android, las copias de seguridad se almacenan en Google Drive. Antes de iniciar el proceso, es importante confirmar que exista una copia reciente vinculada al mismo número telefónico.

Verifique la copia de seguridad ingresando a Google One y revisando el almacenamiento asociado a WhatsApp. Desinstale y vuelva a instalar WhatsApp desde Google Play. Abra la aplicación e ingrese el mismo número de teléfono utilizado anteriormente. Cuando aparezca la opción, seleccione “Restaurar”. Espere mientras se descargan los chats y archivos desde Google Drive.

Es importante recordar que los mensajes enviados después de la última copia de seguridad no podrán recuperarse.

Pexels En teléfonos Android, las copias de seguridad se almacenan en Google Drive. Antes de iniciar el proceso, es importante confirmar que exista una copia reciente vinculada al mismo número telefónico.

Cómo restaurar conversaciones en iPhone

En dispositivos Apple, las copias se almacenan en iCloud.