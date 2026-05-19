Spotify, la plataforma para reproducir música, había cambiado su logo para celebrar su vigésimo aniversario. La idea salió mal, pues recibió cientos de comentarios negativos y tuvo que restablecer el ícono original.

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En un principio, el cambio de imagen, que fue un homenaje a los años 70′, pretendía encender la nostalgia y la fiesta en los usuarios. Sin embargo, alterar el logotipo generó un debate sobre la identidad visual de la marca y la relación de esta con cada persona que usa la plataforma.

El nuevo logo, publicado hace algunos días, se inspiraba en las bolas de discoteca con brillantes, típicas del boom setentero. En primera instancia fue recibido con entusiasmo por algunos usuarios.

No obstante, gran parte de los usuarios empezó a expresar su descontento con la modificación, pues consideraban que la imagen original ya era considerada como símbolo de referencia en el mundo digital y las redes sociales.

Fue tan grande el debate en redes que la empresa emitió un comunicado al respecto aclarando que el nuevo logo era temporal.

“Sabemos que el brillo no es para todos. Nuestro resplandor temporal terminará pronto. Tu ícono habitual de Spotify regresa la próxima semana”, escribió la compañía en respuesta a la cuenta Pop Crave.

Spotify Logo de aniversario de Spotify.

Ante el regreso del logo original, abrió un nuevo debate en redes sociales, pero esta vez sobre la importancia de escuchar a la comunidad y la gestión de productos digitales. Así como Spotify se encuentra ante el reto de innovar, pero al mismo tiempo mantenerse simple, son muchas las marcas que luchan con la disyuntiva entre renovar sin perder su identidad.