El narrador, comentarista y creador de contenido hispano, nacido en Maracay (Aragua) con años de trayectoria dentro de la New York Racing Association, será una de las voces latinas presentes durante toda la semana del Belmont Stakes, llevando información, análisis y entrevistas exclusivas al público hispanohablante.

Reconocido por su trabajo constante en los principales hipódromos de New York, Darwin Vizcaya se ha convertido en una referencia para la comunidad latina amante de las carreras de caballos, combinando experiencia, pasión y una conexión auténtica con la audiencia a través de sus transmisiones y plataformas digitales.

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La edición 2026 del Belmont Stakes promete reunir a los mejores ejemplares, entrenadores y jockeys del mundo en Saratoga, mientras Darwin Vizcaya continuará ofreciendo una cobertura especial en español desde el corazón de uno de los eventos más importantes del deporte.

“Es un honor seguir representando a la comunidad hispana en escenarios tan importantes como el Belmont Stakes en Saratoga. Han sido años de trabajo junto a NYRA y seguimos comprometidos con llevar la emoción de la hípica a todos los fanáticos”, expresó Darwin Vizcaya.

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El Belmont Stakes, reconocido como el tercer paso de la Triple Corona estadounidense, celebrará su edición número 158 el sábado 6 de junio de 2026 en Saratoga Race Course, como parte del Belmont Stakes Racing Festival, uno de los eventos más importantes del calendario hípico internacional.