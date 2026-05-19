El abogado de Shakira, José Luis Prada, defendió este martes que el recurso que interpondrá la Agencia Tributaria española para anular la sentencia que insta a la artista a devolver 60 millones de euros “no prosperará” porque está convencido de tener “la razón” y de que la victoria de la artista es “irreversible”.

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“Yo pienso que no prosperará el recurso de casación, tenemos la razón. La propia Audiencia Nacional, al resolver esta situación, se ha basado en sentencias del Tribunal Supremo, por lo tanto tenemos mucha confianza en que se ratifique”, dijo el letrado en una entrevista con EFE.

“Esta es una gran victoria procesal, y cada cual seguirá usando sus armas, pero creo que tiene cierto carácter irreversible”, añadió el representante legal de Shakira, después de que este lunes la Audiencia Nacional diese la razón a la cantante en su último litigio en España y anulase la multa impuesta por la tributación del ejercicio de 2011.

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Según el letrado, el recurso que la Agencia Tributaria interpondrá ante el Supremo tampoco podrá paralizar la devolución de los avales y el recurso de costes pero, de todas formas, el despacho pedirá una “ejecución provisional” de la sentencia para contrarrestar las posibles medidas cautelares que pueda solicitar la Abogacía del Estado.

“Confío en que se podrá obtener la devolución de esa cantidad y no posponerla hasta la decisión final del recurso de casación”, afirmó Prada, quien dijo que responderán al recurso con argumentos basados, en gran parte, en los mismos preceptos con los que han defendido a la artista hasta ahora.

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Los 183 días y las “ausencias esporádicas”

La Audiencia Nacional anula en su sentencia las liquidaciones y sanciones impuestas a la cantante.

La razón para ello es que considera que la Administración no acreditó que la artista permaneciera en 2011 en España más de 183 días, como exige la ley a la hora de convertir a un contribuyente en residente fiscal en el país.

“Se hizo una interpretación extensiva de lo que la ley llama ‘ausencias esporádicas’, un criterio pensado para gente que es residente en España y que se va, no para atraer por primera vez a la residencia a una persona que nunca antes fue residente, menos aún cuando está de gira internacional”, detalló Prada.

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Es por este mismo motivo, base del argumentario que presentaron ante la Audiencia Nacional, por el que el abogado confía en que el recurso de casación no tendrá recorrido: “Al final es una cosa de sentido común, no tiene sentido hacer esa interpretación extensiva de las ausencias esporádicas que llega a situaciones absurdas”.

El letrado clarificó que, de los alrededor de 60 millones que deberá devolver la Agencia Tributaria a la cantante, 27 millones corresponden a los que la artista ingresó de origen, a los que se sumarán los 9.200.000 euros de intereses acumulados que ese dinero generó hasta la fecha de la sentencia.

El resto corresponden a la garantía bancaria con la que la cantante avaló la sanción de 33 millones de euros que le impuso Hacienda, además de los costes del mantener dicho aval.

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Un sistema “descompensado”

Prada reconoció que Shakira recibió la sentencia con “muchísima satisfacción y alivio”, sobre todo por lo que suponía para su reputación una victoria en el caso más significativo cuantitativamente y “más importante” para ella y su representante, que siempre estuvo “convencido” de que el recurso estaba “muy bien armado” y que tenía razón.

Para el abogado, la principal “reflexión” que desprende de este caso es que existe una “descompensación” en la relación entre la Agencia Tributaria y los administrados, lo que a su juicio invita a pensar si se debería modificar el sistema legal.

“Hay una falta de igualdad de armas, está descompensado. Tenemos un sistema legal donde, para poder recurrir, hay que tener medios económicos para sostener el pleito”, denunció el abogado.