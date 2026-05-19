La música del Caribe colombiano perdió este martes a una de sus voces más importantes. En la mañana del 19 de mayo fue confirmada la muerte de Totó la Momposina a los 85 años, dejando un legado que durante décadas llevó los sonidos tradicionales de Colombia a diferentes escenarios del mundo.

Totó, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, nació en Talaigua Nuevo, Bolívar, en una familia donde la música hacía parte de la vida diaria. Desde pequeña creció escuchando tambores, gaitas y cantos tradicionales que luego marcarían toda su carrera artística.

Su nombre artístico nació por su relación con Mompox, territorio que siempre defendió y representó a través de su música. Con el paso de los años se convirtió en una de las mayores representantes de ritmos como la cumbia, el bullerengue, la tambora y otros sonidos tradicionales del Caribe colombiano.

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Antes de llegar a grandes escenarios internacionales, Totó cantaba en reuniones familiares, fiestas populares y celebraciones culturales. Poco a poco su voz comenzó a llamar la atención por la fuerza y autenticidad con la que interpretaba la música tradicional.

Su carrera tomó fuerza fuera de Colombia en los años ochenta, cuando empezó a presentarse en festivales internacionales. Desde entonces llevó la música del Caribe a países de Europa, América y África, mostrando al mundo la riqueza cultural de Colombia.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó cuando el músico británico Peter Gabriel impulsó internacionalmente su trabajo musical. A partir de ahí, Totó ganó aún más reconocimiento y se convirtió en símbolo de la cultura colombiana.

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En cada presentación mantenía viva la esencia de los pueblos del Caribe. Siempre estuvo acompañada por tambores, gaitas y bailes tradicionales, defendiendo las raíces afro e indígenas que forman parte de la identidad cultural de la región.

Con su voz fuerte y su estilo auténtico logró que canciones tradicionales colombianas fueran escuchadas en teatros y festivales de todo el mundo. Además, abrió camino para muchos artistas interesados en preservar la música folclórica.

Durante su carrera recibió distintos homenajes y reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy a la Excelencia Musical, gracias a su aporte a la cultura y a la música tradicional.