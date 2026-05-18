Si usted tiene un comedor convencional, déjenos decirle que actualmente no se encuentra en tendencia, pues el diseño de interiores continúa evolucionando y una de las transformaciones más visibles dentro del hogar está ocurriendo en ese mueble.

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Durante 2026, las clásicas mesas grandes y formales comenzaron a quedar en segundo plano frente a una propuesta más práctica, flexible y adaptada a los estilos de vida actuales.

La nueva tendencia apunta hacia las islas de cocina integradas, estructuras que ya no funcionan únicamente como superficie de preparación, sino también como comedor, espacio de trabajo y punto de encuentro social dentro de la vivienda.

Freepik Islas de cocina integradas

Las islas integradas reemplazan al comedor tradicional

La búsqueda de ambientes más abiertos y funcionales impulsó la popularidad de las cocinas integradas con islas multifunción. Este concepto responde especialmente a la necesidad de aprovechar mejor espacios reducidos y crear áreas sociales más cómodas e informales.

A diferencia del comedor tradicional, este tipo de diseño permite realizar varias actividades en un solo lugar: desayunar, trabajar, estudiar o compartir reuniones familiares sin necesidad de dividir los ambientes.

Freepik Islas de cocina, el nuevo comedor

Además, muchas de estas islas incorporan soluciones modernas como enchufes ocultos, cargadores inalámbricos y superficies resistentes que facilitan la vida diaria sin sobrecargar visualmente el espacio.

Y es que especialistas en diseño destacan que esta tendencia también refleja cambios en las dinámicas familiares y sociales. Las reuniones dejan de concentrarse únicamente alrededor de una mesa formal y pasan a integrarse de forma más natural con la cocina y el living.

Freepik Islas de cocina, el nuevo comedor

Las islas fomentan encuentros espontáneos, conversaciones mientras se cocina y espacios más relajados para compartir durante el día.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de reorganizar fácilmente el ambiente según cada necesidad, algo que resulta especialmente útil en apartamentos o viviendas pequeñas.

Estas son algunas ideas de diseño de islas de cocina que marcan tendencia este 2026

Entre los estilos más utilizados durante 2026 aparecen propuestas que mezclan funcionalidad y estética contemporánea.

Islas de mármol y madera

Los diseños con mármol de vetas marcadas combinados con madera clara se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan un ambiente elegante y cálido al mismo tiempo.

Formatos circulares

Las islas redondas o curvas ayudan a suavizar los espacios y favorecen la interacción entre las personas, además de aportar una sensación visual más fluida y moderna.

Diseños bicolor con mesa integrada

Otra tendencia fuerte son las estructuras alargadas que incorporan una mesa directamente unida a la isla, creando una sola pieza funcional para cocinar y comer.