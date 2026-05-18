El ahorro de agua y energía dentro del hogar se ha convertido en una necesidad cada vez más importante, no solo por el impacto positivo en el medio ambiente, sino también por el alivio que representa para la economía familiar. Entre los electrodomésticos de mayor consumo se encuentra la lavadora, aunque su uso adecuado puede ayudar significativamente a reducir gastos.

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Actualmente, muchas marcas han desarrollado sistemas y funciones inteligentes que permiten aprovechar mejor cada ciclo de lavado, disminuyendo el uso de recursos y alargando la vida útil del equipo.

Adoptar hábitos sencillos y modificar algunas rutinas al momento de lavar ropa puede marcar una diferencia importante en las facturas mensuales. Expertos y fabricantes coinciden en que existen prácticas clave para hacer un uso más eficiente de este electrodoméstico.

Recomendaciones para gastar menos agua y electricidad al lavar ropa

1. Aprovecha los programas inteligentes

Las lavadoras modernas incorporan sensores capaces de identificar la cantidad de prendas introducidas, ajustando automáticamente el nivel de agua y la duración del lavado. De esta manera se evita el desperdicio y se optimiza el consumo.

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2. Ajusta manualmente la carga en modelos tradicionales

Si la lavadora no cuenta con sensores automáticos, es recomendable seleccionar de forma manual el nivel de agua y el tiempo de lavado según la cantidad de ropa. Además, hacer cargas completas resulta mucho más eficiente que realizar varios lavados pequeños.

3. Reduce la cantidad de ciclos semanales

Disminuir la frecuencia de lavado también ayuda a ahorrar recursos. Lo ideal es esperar a reunir suficiente ropa para utilizar toda la capacidad del aparato antes de encenderlo.

4. Prioriza el lavado con agua fría

Gran parte del gasto energético proviene del calentamiento del agua. Por ello, se recomienda utilizar programas en frío para la mayoría de las prendas y reservar el agua caliente únicamente para ropa con suciedad difícil.

5. Utiliza el detergente en la medida correcta

Agregar más detergente del necesario genera exceso de espuma, lo que obliga a realizar enjuagues adicionales y aumenta el consumo de agua y electricidad.

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6. Organiza la ropa antes del lavado

Separar las prendas según color y tipo de tela permite aprovechar mejor cada ciclo y evita repetir lavados innecesarios.

Elegir horarios adecuados también ayuda a ahorrar

Las tarifas eléctricas suelen variar dependiendo de la hora del día. Existen franjas conocidas como horas punta, llano y valle, siendo estas últimas las más económicas.

Por esta razón, especialistas recomiendan programar la lavadora durante las horas valle, generalmente entre la medianoche y las 8:00 de la mañana, así como durante los fines de semana, cuando el costo de la energía suele ser menor.

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Otros consejos útiles para reducir el consumo

Emplear programas cortos o ecológicos cuando la ropa no esté demasiado sucia.

Realizar mantenimiento periódico, limpiando filtros y compartimientos para conservar la eficiencia del equipo.

Optar por lavadoras con clasificación energética A o B, ya que consumen menos recursos.

Aprovechar funciones de programación automática para iniciar el lavado en horarios económicos.

Mantener la puerta abierta después de cada uso para evitar humedad, moho y malos olores.

Modificar pequeños hábitos cotidianos y aprovechar las tecnologías de ahorro puede representar una reducción importante en el gasto mensual de agua y electricidad. Además del beneficio económico, un uso responsable de la lavadora contribuye al cuidado ambiental y fomenta prácticas más sostenibles en el hogar.

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Finalmente, el aumento de las tarifas de servicios públicos y la preocupación por el medio ambiente han llevado a muchas familias a buscar alternativas para reducir el consumo energético. Aplicar estas recomendaciones permite convertir una tarea doméstica habitual en una oportunidad para ahorrar recursos y mejorar la economía del hogar.