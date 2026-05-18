Con pasillos llenos, vitrinas visitadas y artesanos satisfechos por las ventas, la segunda edición de AMA llegó a su clausura este domingo en el Centro de Eventos Puerta de Oro, dejando un balance positivo para emprendedores, diseñadores y marcas del Caribe colombiano.

Durante cuatro días, la feria reunió propuestas de moda, decoración, bienestar y artesanía contemporánea bajo el concepto ‘Lujo y legado’, una apuesta que buscó resaltar el valor de lo hecho a mano y las tradiciones artesanales de la región.

Desde el pasado jueves 14 de mayo, cientos de visitantes recorrieron los pabellones para conocer piezas elaboradas por artesanos y emprendedores provenientes de diferentes departamentos del país, especialmente del Caribe colombiano.

La feria contó con la participación de reconocidas figuras como Franklin Ramos, quien llegó por primera vez con su marca sostenible Toscano, y Michelle Char, quien regresó a AMA como emprendedora con ‘08000’.

Además, departamentos como Córdoba, La Guajira y Bolívar también hicieron presencia con muestras artesanales y productos elaborados por comunidades locales.

Jesús Rueda

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La primera dama y gestora social del Atlántico, Liliana Borrero, señaló durante el desarrollo del evento que uno de los principales objetivos de AMA es fortalecer a toda costa a los emprendedores y garantizar espacios de visibilidad para el talento artesanal de la región.

Este domingo, entregó un balance positivo de esta segunda edición de la feria y destacó la respuesta que ha tenido el público durante los primeros días.

“Para mí esta segunda edición ha sido exitosa, hemos visto un recinto ferial colmado de personas. Las marcas creo que han superado las ventas y para mí eso es lo más importante”, dijo en diálogo con EL HERALDO.

Borrero aseguró que el principal objetivo de AMA es fortalecer a los emprendedores y artesanos que participan en el evento, para garantizar que la feria continúe creciendo en los próximos años.

“Lo importante es que los que están aquí adentro vendan todo lo que tienen que vender, porque eso es lo que me garantiza que el año entrante continúe la feria”.

Jesús Rueda

Aunque las cifras finales se entregarán oficialmente mañana, desde ya la organización considera que la feria ha tenido una acogida positiva tanto para las marcas locales como para las invitadas de otras regiones del país como Córdoba, La Guajira y Bolívar, además de emprendedores provenientes de Valledupar.

Precisamente, sobre la presencia de artesanos cordobeses en la feria, Liliana Borrero explicó que desde la organización decidieron brindarles apoyo luego de las afectaciones que ha sufrido ese departamento por la ola invernal.

“Uno tiene que ser solidario. Nosotros también vivimos algo parecido en 2010 cuando se inundó el sur del Atlántico. Estamos aquí para apoyar todo el Caribe colombiano y lo vamos a seguir apoyando”.

‘Diario de un paraíso’

Con flores tropicales, piezas tejidas y una almagama de colores inspirados en la naturaleza del Caribe, Artesanías del Atlántico también fue una de las protagonistas de la feria.

Durante los cuatro días del evento, el stand del Atlántico llamó la atención de los visitantes con una propuesta inspirada en la flora y fauna de la región. La exhibición, denominada ‘Diario de un paraíso’, recreó una especie de invernadero o “jaula de pájaros” llena de elementos representativos del departamento.

Jesús Rueda

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Adriana Rubio, directora del proyecto Artesanías del Atlántico, explicó que esta nueva colección buscó reflejar el colorido y la riqueza natural del territorio. “En nuestro stand teníamos una exhibición tipo greenhouse, un invernadero, donde las personas podían encontrar flores representativas del Atlántico, animalitos y todo el colorido que nos representa”.

Rubio destacó que uno de los principales diferenciales de las artesanías del Atlántico es la mezcla de técnicas y materiales provenientes de distintos municipios del departamento.

Entre los elementos más representativos mencionó la palma de iraca, además del trabajo en madera, bejuco, barro, fique y totumo.

“Dentro de la marca tenemos lo que llamamos producto receta, que es cuando un mismo producto reúne técnicas de diferentes municipios”.

Como ejemplo, mencionó piezas elaboradas con barro de Ponedera, fique de Soledad y tejidos provenientes de otros municipios del departamento.