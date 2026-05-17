La súper estrella del vallenato Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho De la Espriella culminaron este viernes en el estadio El Campín de Bogotá su tour nacional ‘El último baile’, con el que esta dupla musical que conquistó a distintas generaciones no solo logró volver a recordar épocas memorables del silvestrismo, sino que también grabaron un nuevo álbum que lleva el mismo nombre que la gira con el que se ganaron un Grammy Latino en la categoría Cumbia-Vallenato.

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Pero allí no paran los reconocimientos, pues recibieron por parte de TuBoleta.com, empresa encargada de vender los tiquetes de ingreso a cada concierto en las 11 ciudades donde se presentaron. Silvestre y Juancho lograron una cifra récord al vender más de 324 mil boletas.

La entrega se realizó minutos antes del concierto “El Baile No Termina”, evento con el que el artista guajiro completó su cuarto show en el Estadio El Campín de Bogotá con un lleno absoluto, consolidando así uno de los momentos más exitosos de su carrera musical.

El gerente general de Tuboleta.com, Jorge Alberto Ríos, dijo, “Estamos celebrando mucho más que una gira, un reencuentro que nos hizo vibrar a todos en Colombia, con más de 324 mil boletas emitidas, esta se convierte en la gira más exitosa en la historia del país, visitando 11 ciudades y ofreciendo 14 conciertos. Silvestre y Juancho, gracias por recordarnos el poder de la música para conectar a generaciones y a todo un país”.

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El reconocimiento destaca el impacto de la gira en diferentes ciudades del país, donde miles de seguidores acompañaron cada una de sus presentaciones para teñir de rojo cada escenario y demostrar el poderío de la música vallenata en las nuevas generaciones.